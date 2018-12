Office Rock se apresenta no Sesi Americana

O Sesi Americana recebe neste sábado, a partir 16h, o show da banda Office Rock. Com vocal feminino, o quinteto traz na apresentação uma “viagem” por canções marcantes do gênero, da década de 1970 a composições do século 21. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo Meu Sesi, em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Foto: Divulgação

Deep Purple, AC/DC, Kiss, Queen, Europe, Survivor, Guns n’ Roses e Evanescense estão no repertório do grupo, que é formado por Rodolfo Aparecido de Oliveira (guitarra), Marcio Vanucci Hara (bateria), Vanessa de Paula de Oliveira (vocal), Publio Virgilius Bernini Bouzada (contrabaixo) e Adriano Donizete Pinheiro (teclado).

Juntos há mais de 10 anos, eles ainda dão roupagem de rock a hits de outros estilos, como “Beat It”, de Michael Jackson, e “Rolling In The Deep”, de Adele. O show integra o projeto Território Sesi-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

ACONTECE

O show gratuito da banda Office Rock ocorre a partir das 16h deste sábado, no Sesi Americana, localizado na Avenida Bandeirantes, 1000, Machadinho. Reservas antecipadas de ingresso pelo Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi).