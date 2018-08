‘Odessão Skate Rock’ alia música, skate e ação social

A pista pública de skate de Nova Odessa, que fica próxima da prefeitura, sedia neste domingo a 10ª edição do “Odessão Skate Rock”, com apresentações de bandas independentes da região e incentivo à prática de skate entre os jovens. O evento é beneficente, visando ao auxílio da entidade assistencial Casa Abrigo Casulo, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Divulgação

O evento está previsto para ocorrer das 13h às 20h, com apresentação das bandas de rock The 900, F3, Seven Years, Purple Dog, Retina e Cassino 19. A entrada é franca e a organização pede, de forma voluntária, que as pessoas realizem doações para a Casa Abrigo Casulo, responsável por atender vítimas de violência encaminhadas pelo Conselho Tutelar.

“Pedimos a todos que colaborem com leite, alimentos não perecíveis e itens de higiene para ajudar a ONG (Organização Não Governamental), como sabonete, shampoo, pacote de papel higiênico, pasta de dente e brinquedos”, cita a organização, em sua página no Facebook. A entidade se mantém através de doações, com o repasse de verba mensal pela prefeitura e a realização de eventos esporádicos.

A organização é da Púlpito Produções, que solicitou autorização de uso do local pela Secretaria de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo. “Pra gente é importante apoiar um evento assim, que além de beneficente, ajuda a envolver e movimentar o setor de cultura da cidade”, destaca o secretário Levi Tosta. “Além disso”, acrescenta ele, “é uma maneira de incentivar a prática esportiva e ao lazer”.