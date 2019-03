Novo clipe do Alok tem participação de americanense

Há uma semana, o DJ brasileiro Alok lançou o clipe para a música “Pray”, com a participação de Conor Maynard. Baseado em uma história real e em formato de curta-metragem, o vídeo traz uma mensagem de redenção por meio da religião. Na produção, o americanense Willian Samuray foi operador de câmera e auxiliou o diretor Mess Santos na fotografia e roteiro.

O clipe foi gravado pela produtora Movie 3, de São Paulo, com a qual Samuray já trabalha há três anos. O diretor explica que o vídeo é o primeiro de diversos clipes do Hands Project, iniciativa que visa transmitir mensagens através de filmes que têm a música como fio condutor. Até a tarde desta quarta-feira, “Pray” atingiu 740 mil visualizações.

A equipe ficou em Los Angeles por uma semana e realizou as gravações em quatro dias. “Foi bem intenso. Foram três dias dormindo 2 horas por noite”, conta Samuray.

Como não há diálogos, as mensagens precisam ficar claras por meio das imagens. Aí é que entra o trabalho de direção, fotografia e operação de câmera.

A trama mostra a trajetória de um homem que se perde no abuso de álcool e drogas, mas consegue a redenção. “Na hora que ele está desandando, tivemos que usar vermelho. Quando chegou bêbado em casa, usamos a câmera na mão, meio torta. E quando ele se recuperou, a gente usou todo mundo de branco”, detalha Samuray. Foto: Divulgação

Mess também destaca o uso das cores. “O personagem principal, em todo momento tem um elemento vermelho no figurino. O vermelho no filme representa o mal e a família inteira é guiada por uma palheta branca, azul e bege, representando a paz”, complementa.

O diretor também afirmou que o americanense tem o talento de “expandir sua visão dentro do set”. “Eu tenho uma ideia de algo e ele é um exímio operador. Até na questão de ideias ele contribui muito”.

Segundo Samuray, um dos motivos para a escolha em gravar nos Estados Unidos é a iluminação, porque nos países do hemisfério norte a luz do sol chega diferente. “No Brasil, a gente tem um sol muito duro. Quando você vê filmes brasileiros, por exemplo, é um sol duro, uma sombra turva. Lá, é meio-dia, o sol está em cima da sua cabeça, só que a sombra é suave”, afirma.

OUTROS TRABALHOS

O americanense já participou da gravação de clipes de outros artistas de destaque nacional. Com a Movie 3, rodou produções para Wesley Safadão, Claudia Leitte, Anitta com Nego do Borel e Gabriel Pensador; com a Polar Filmes, o último vídeo de Luan Santana; com a Ferrorama, materiais do Nx Zero, Dead Fish e CPM 22.

No fim do ano passado, foi diretor de fotografia do DVD de stand up do comediante Fabio Rabin, pela MB Filmes, de Americana. Já Mess, tem mais de 400 clipes lançados e destaca que os estilos vão “de Sepultura a Safadão”.