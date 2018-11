Nova Odessa recebe Orquestra Ninho Musical

A Orquestra Filarmônica Ninho Musical se apresenta em Nova Odessa neste sábado (10), a partir das 10h, na Praça Central José Gazetta. A apresentação conta com o apoio da Diretoria de Cultura e Turismo da cidade e vai trazer estilos diversificados, que vão de trilhas sonoras clássicas ao pop. Além do espetáculo musical, a praça também receberá uma feira de artesanato. A entrada é gratuita.

O Ninho Musical é uma oficina cultural de formação musical, destinada a iniciantes ou que já tenham vivência. Realizado desde 2012, já beneficiou mais de 800 participantes, oportunizando a aprendizagem gratuita de música instrumental para adolescentes e jovens. Sob a coordenação do Maestro Paulo Bellan, os aprendizes têm acesso desde teoria musical até práticas de instrumentos, cuidados e afinação, leitura e interpretação de partituras e compreensão de regência. Foto: Divulgação

“Nova Odessa nos receberá mais uma vez. Na sequência, quem nos recebe é nossa cidade, Santa Bárbara d’Oeste, nos dias 7 e 14 de dezembro. Essas apresentações encerram o ciclo de aprendizagem dos nossos alunos do ano de 2018. O palco é um ambiente importantíssimo para nós artistas e, expormos nossa arte”, afirma Paulo Bellan.

Ecletismo

Os estilos no programa são diversificados. “Nossos alunos apresentarão um repertório de músicas que incluiu canções clássicas tradicionais, trilhas de filmes e musicais renomados até as mais recentes baladas do universo pop”, detalha o Paulo Bellan.

A orquestra é resultado do projeto Ninho Musical, uma iniciativa da Estação Cultural da Fundação Romi que, nesta edição 2018, é apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pela Indústrias Romi, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.

O projeto conta também com o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

ACONTECE: A Orquestra Filarmônica Ninho Musical se apresenta em Nova Odessa neste sábado, a partir das 10h, na Praça Central José Gazetta. A entrada é gratuita.