Nando Reis traz nova turnê para Americana

Ostentando a bandeira da liberdade por meio da música em seu último single, Nando Reis traz uma letra baseada em sua visão do Brasil atual. Revisitar e repaginar obras do passado, no entanto, também faz parte dos próximos projetos do artista, que também vem ganhando repercussão em redes sociais com vídeos nos quais expõe diferentes assuntos e situações. O cantor, que se apresenta em Americana, nesta sexta-feira, a partir das 22h, falou um pouco ao LIBERAL sobre este e outros assuntos.

Você descreve seu novo single, “Rock ‘N’ Roll”, como um retrato do mundo atual como você o vê. E não é um retrato tão otimista, desde o ódio na Internet à destruição do meio ambiente pelo homem. Para você, qual é o papel da arte neste mundo?

Eu acho que o retrato do mundo é realista e, obviamente, não vejo com bons olhos, basta ver o obscurantismo delirante que toma conta do Brasil. Mas a canção é essencialmente otimista. Ou ao menos esperançosa. O que seria o “Rock ‘n’ Roll” se não o sonho de cada um de nós? O meu evidentemente é a liberdade, e não essa deprimente imbecilização que se estabeleceu como agenda desse governo.

Você considera necessário que os artistas se envolvam com este tipo de temática no contexto político que vivemos atualmente?

Não existe uma regra para o pensamento próprio. Artista é aquele que se expressa na sua linguagem única e original, libertária. Não faço música seguindo cartilha ou agenda de ninguém.

Apenas a minha.

O que vem por aí após seu período de férias? Vi que você está preparando um disco com repertório do Roberto e Erasmo, certo?

Exatamente isso. Estou terminando um disco dedicado ao repertório do Roberto Carlos. Evidentemente com muitas músicas da dupla. Mas há também de outros autores gravados pelo Rei.

Seus vídeos no YouTube vêm ganhando repercussão. Passeios, histórias por trás de músicas, entrevistas, comentários sobre discos que comprou, assuntos bem variados. Como surgiu a ideia?

Estou encantado com as possibilidades saudáveis das redes sociais. É o caminho para que as pessoas cheguem até minha música.

E o que o público de Americana pode esperar para esse show? Como vai ser o setlist, como é o Nando de 2018 no palco?

É o show “Jardim-Pomar”, mas com músicas de todos os discos.

ACONTECE: Nando Reis se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 22h, no Flamengo Americana, que fica localizado na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 260, Chácara Machadinho, Americana. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 120 e podem ser comprados em tkingressos.com.br ou em pontos de venda (veja lista em goo.gl/3SKTf7).