Músicos da região resgatam o extinto ‘Rock Gol’

Foto: Divulgação

Nasi (Ira!) abandonando o campo após o juiz validar um gol em um lance no qual a bola não entrou. Jimmy (ex-Matanza) em uma discussão acalorada com Di (NxZero) ao fim de uma partida. Supla revelando um talento escondido para o futebol. Quem viveu os tempos da antiga MTV sabe que tais momentos foram propiciados pelo extinto programa “Rock Gol”, veiculado pela emissora entre 1995 e 2008. Neste fim de semana, músicos da região revivem um pouco daquela época no Rock Gol SB, em Santa Bárbara d’Oeste.

Vão participar do evento as bandas Manauara, No Feelings, Hellskitchen, FearLess, Som de Asilo e The Jotas. “A ideia realmente surgiu do programa extinto da MTV,

que era feito com o pessoal mais renomado da música. Foi feita a primeira edição três anos atrás. É um meio de confraternização dos músicos aqui da região, que às vezes são um pouco desunidos em termos de marcar datas para shows e este tipo de coisa. É para eles terem essa aproximação maior”, explica o organizador, Luciano Lima.

Ele explica que no sábado vão ocorrer os jogos preliminares e os que passarem dessa primeira fase, que tem jogos eliminatórios de banda contra banda, vão jogar no domingo, nas semifinais e final. “E durante esse torneio haverá seis shows, com as seis bandas. Serão três shows no sábado e três no domingo. A portaria custa R$ 10. Estamos cobrando uma taxa porque parte da renda vamos usar para comprar mantimentos para a Casa Abrigo Santa Bárbara, que cuida de crianças que o Conselho Tutelar toma conta”, acrescenta Luciano. E ele não esconde: assim como no célebre programa televisivo, na versão barbarense sobra humor e falta habilidade. “É um ou outro com talento esportivo. É uma pérola no meio dos caroços só, porque a grande maioria é pra dar risada.

A gente faz uma narração irreverente, bem no estilo do programa, mas os caras não jogam bem não. Tomara que esse ano melhore o nível futebolístico (risos). Mas é tudo na brincadeira”, finaliza o organizador. O evento tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

ABERTURA. Nesta sexta-feira, ocorrem dois shows de abertura do evento, no Toca do Tubarão (Rua Carioba, 837, Centro, Americana), a partir das 20h. Vão se apresentar a banda Passo Largo, power trio de rock instrumental de Brasília que faz releituras de artistas de estilos diversos, como Belchior, Bruno Mars, A-HA, Luiz Gonzaga e Pink Floyd. Já a paulista Manauara tem no repertório interpretações de bandas como Metallica, Aerosmith e Bon Jovi.

Acontece. O Rock Gol SB vai ocorrer neste sábado, a partir das 17h, e domingo, a partir das 15h, no EuroFut Society, que fica localizado na Rua do Diamante, 800, no Jardim São Fernando.

A entrada custa R$ 10 e a renda será revertida para a Casa Abrigo Santa Bárbara.