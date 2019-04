Músicos apresentam com orquestra os grandes sucessos do Bee Gees

Foto: Duda Gambeta - O Liberal

A era disco encontra a música clássica neste sábado, a partir das 20h30, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. A Bee Gees Forever apresenta os clássicos do grupo dos irmãos Gibbs de décadas passadas acompanhada da Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste).

O projeto de tributo surgiu em 2017, entre os amigos músicos Jonas de Assumpção (guitarra e vocal) e Marcel Hackmann (vocal e violão), de Americana, e Giovanni Bonfim (baixo e voz), de Santa Bárbara d’Oeste, que compartilhavam a paixão pela banda inglesa.

“[O grupo] se fundamenta na facilidade que o Marcel tem em fazer a voz e interpretar o Barry Gibb. Na sua carreira de cantor, já vinha recebendo diversos elogios quando cantava Bee Gees. Formamos então a Banda,

que conta com sete músicos no palco, e percebemos que além do prazer que isso nos proporcionava existe um público apaixonado, como nós, pelo Bee Gees, e isso fortaleceu nosso trabalho”, conta Jonas.

Será a primeira apresentação com orquestra. Entre os arranjos e ensaios, foram três meses de preparação. “O requinte da sonoridade da orquestra enriquece muito o estilo de música do Bee Gees”, define o guitarrista.

O setlist do show tem como referência a apresentação mais famosa do grupo homenageado: a “One Night Only”, no hotel MGM Grand Las Vegas, em 14 de novembro de 1997. Entre os clássicos, “Stayin’ Alive – Grease”, “You Should Be Dancing”, “Nigh Fever” “I Started a Joke” e “How Deep is Your Love”.

Acontece. O show Bee Gees Forever In Concert ocorre a partir das 20h30 deste sábado, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro).

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (antecipado, meia ou com o recorte do anúncio do Liberal) e podem ser comprados na bilheteria ou pelo site.