Músico Paulo Moura é homenageado no Juca Jazz

Foto: Divulgação

Compositor popular e sinfônico de extrema importância para a música brasileira, Paulo Moura será homenageado pelo Movimento Juca Jazz. Reinaldo Lima e Trio se apresentam no Beppo nesta quinta-feira. O evento começa às 17h30, e o show está marcado para as 20h30.

Clarinetista, saxofonista, arranjador, maestro e compositor, Paulo Moura sempre esteve à frente de seu tempo, criando trios, quartetos, heptetos, pequenas orquestras populares, bandas de jazz e reinventando o som da gafieira. Suas influências misturam nomes do jazz americano, passando pelo lirismo da tradição italiana e o melhor do samba nacional. Ele conta com um Instituto que leva seu nome e preserva seu legado.

Ele vai receber um tributo do grupo composto por três músicos respeitados no interior. Comandado por Reinaldo Lima, o Trio vai tocar canções como Chorando baixinho, Ternura, Um a zero e Simplicidade.

Se apresentando na clarineta e sax, Reinaldo Lima atua em bandas e várias formações de grupos que tem o jazz e o choro como principais influências. Ao seu lado, estarão Renato Leme, no pandeiro, e Iris Cordeiro, no violão 7 cordas.

Com longa trajetória pelo choro, o Trio já participou de vários festivais, encontros e premiações por todo Estado de São Paulo. Se apresentaram por meio do Circuito SESC (Serviço Social do Comércio), bem como eventos nacionais e internacionais.

O Movimento Juca Jazz é um clube organizado pelo produtor cultural Juarez Godoy. O objetivo é trazer diversidade de estilos e qualidade musical para a noite americanense, convidando músicos da região e, também, nomes de fora do país que se destacam no jazz.

ACONTECE. O show de Reinaldo Lima Trio ocorre nesta quinta-feira, às 20h30. O couvert artístico custa R$ 10. O Beppo fica na Rua Primo Picoli, 402, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-1703.