Música de Chester Bennington, morto em 2018, é divulgada

Cerca de um ano e meio após a morte de Chester Bennington, líder da banda Linkin Park, que cometeu suicídio em julho de 2017, uma de suas últimas gravações chegou ao público.

A música “Cross Off”, divulgada na terça-feira, 8, é uma parceria com Mark Morton, guitarrista do Lamb Of God, gravada poucos meses antes da morte de Bennington. A faixa faz parte do primeiro álbum solo de Morton, Anesthetic.

Um vídeo apresentando a letra da música foi disponibilizado por Mark Morton em seu canal no YouTube.

“Eu fiquei impressionado por um cara no nível dele, no lugar em que estava na carreira, com sua estatura e fama, ter um nível tão alto de humildade e comprometimento”, disse, há algumas semanas, Morton em entrevista ao site Metal Hammer, afirmando que Chester tratou a música como se fosse uma canção do Linkin Park. O disco de Morton deve ser lançado em 1º de março.