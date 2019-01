Mobilização defende show no Calçadão de Americana

Um abaixo-assinado a favor das apresentações que o músico gospel Eder Godoy realiza no Calçadão da região central de Americana já reuniu ao menos 150 assinaturas em quatro dias de realizações. Problemas que o cantor vem tendo ao realizar shows no local e na Praça Centra de Santa Bárbara d’Oeste, ganharam repercussão nas redes sociais na semana passada. Ele conta que conseguiu um acordo com a prefeitura barbarense para continuar seu trabalho no município, mas que em Americana deixou de se apresentar aos sábados por ser impedido por guardas municipais. A Guarda cita que cumpre a legislação.

Eder se apresenta nos locais há três anos e meio. Começou com o desejo de evangelizar por meio da música, mas ele e sua esposa ficaram desempregados, o que o levou a aceitar doações de quem gosta de seu trabalho. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O abaixo assinado está em algumas igrejas da cidade onde Eder já cantou e com ele mesmo no Calçadão, onde ainda se apresenta de segunda a sexta-feira. Ele afirma que as intervenções da Guarda só ocorrem aos sábados e que eles alegam que a lei veta comércio e emissão de som naquela área. Mas ressalta que não vende nada, apenas recebe doações. “ Eu quero poder vir sem medo dos guardas me tirarem daqui. Já que faz tanto tempo que realizo esse trabalho aqui, acho que tenho esse direito”, argumenta.

A prefeitura barbarense propôs que o músico passasse a se apresentar em locais e horários alternados na Praça Central após receber reclamações de vizinhos sobre som alto. O texto do abaixo-assinado voltado ao caso de Americana aponta que “a população sente com a possível saída do cantor do local, pois suas canções agradam os pedestres devido à harmonia e estímulo moral de seu repertório”.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que, no caso dele estar provocando ruídos excessivos com aparelhagem, se baseia na Lei Federal 9.605/98 artigo 54, Lei Federal 3.688/1941 artigo 42 inciso 3, da Lei Municipal 5.907/16 e 6062/17. Com relação a estar ocupando o Calçadão, a Gama se baseia no Decreto Municipal 9.285/2011, que cria um “corredor de segurança” no Calçadão no qual não podem ser utilizados aparelhos de som.

Já a Secretaria de Cultura e Turismo comunicou que não foi procurada pelo artista até o momento, mas que o município possui outros espaços em que as apresentações musicais são permitidas. “A secretaria está à disposição para recebê-lo e orientá-lo nesse sentido. Ressalta-se que existe em andamento um cadastro de artistas, justamente para que a secretaria tenha conhecimento e informações sobre os talentos artísticos que existem em Americana, que deve ser feito pelo site da prefeitura”, acrescenta.