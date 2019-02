Moacir Romero prepara disco de música caipira

A história de um filhote de onça que se vinga do caçador que matou sua mãe, a de um pescador que enfrenta o fazendeiro para ficar com a filha dele, ou a de um homem que após 40 anos reencontra destruída uma casa que fez parte de sua infância. Essas e outras dezenas de composições fazem parte do vasto acervo de canções que Moacir Carlos Romero criou ao longo de seus 66 anos de vida, que profissionalmente inclui dois mandatos de vereador na Câmara de Americana e, atualmente administra os cemitérios do município.

Agora, o sonho de gravar 12 destas músicas fica mais perto: o político/artista acaba de ser contemplado por um edital do ProAc (Programa de Ação Cultural) para gravar seu primeiro CD, que será voltado à música caipira. Foto: Divulgação

Nascido na cidadezinha de Boracéia, que tem 4,5 mil habitantes, Moacir pegou gosto pelo sertanejo raiz quando via duplas se apresentando em circos, em programas de rádio, ou quando acompanhava os violeiros

amadores da região.

“Não tínhamos televisão, e o rádio, os circos e o cinema eram os únicos espaços de diversão e cultura”, relembra o compositor, cantor e poeta, sem esconder a ansiedade pela espera da gravação e prensagem de 1 mil cópias do CD. A intenção é gravá-lo e lançá-lo ainda este ano, após captação de patrocínio com a iniciativa privada.

O show de lançamento, que terá a participação especial de músicos sertanejos raiz, está previsto para o Teatro Municipal Lulu Benencase. Com entrada gratuita ao público, a apresentação seguirá a temática do projeto, com contação de histórias intercaladas com canções de autoria do compositor. Outras duas apresentações gratuitas estão previstas.

As suas letras sempre remetem à vida simples no campo, onde são cantadas e contadas histórias relacionadas a carros-de-bois, casas de colônias, capelas à beira da estrada, boiadas, religiosidade, dentre outras narrativas. Em uma delas, fala de uma história real que ouviu de amigos que foram pescar e viram uma onça que era criada no quintal de um fazendeiro, após ele ter matado a mãe dela em uma caçada.

“Muita gente tinha dito para o fazendeiro que ele estava louco. Aí ele matou o filhote da onça. Aí eu falei: ‘vou fazer uma moda, mas ele não vai matar o filhote’. Eu inverti. No final, eu faço a onça matar ele. Na minha letra, quando ele vai atirar, a onça pula na frente para proteger os filhotes. E no final, quando esse filhote vai atacar o filho dele, ele pula na frente, sem arma”, conta.

Um balanço utilizado por sua vó em uma figueira, os sinos da igreja de sua cidade natal ou o impacto que teve ao visitar Boracéia décadas depois de ter saído de lá são gatilhos de nostalgia que influenciam as modas de viola, tangos sertanejos, toadas e cururus.