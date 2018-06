Max Viana lança 4º disco da carreira

Assim como a gastronomia japonesa virou moda no Brasil, a música brasileira é bastante consumida pelos orientais, principalmente a MPB (música popular brasileira). Não à toa, o músico Max Viana está lançando seu quarto álbum pela primeira vez no Japão, pela Universal Music. O carioca, herdeiro do cantor Djavan, falou sobre a divulgação internacional e sobre o novo trabalho ao LIBERAL este mês.

A ideia de lançar um disco “no outro lado do mundo” surgiu em 2015, quando Viana viajou para o Japão. “Fiz alguns shows lá e conheci o Renato Iwai, produtor brasileiro que mora lá já tem bastante tempo. Foi ele quem armou a coisa de lançar o disco pela Universal Music Japan. Inclusive, ele assina a produção do disco comigo. A gravadora está apostando bastante nesse lançamento no Japão”, conta. Foto: Marcos Hermes

Em “Outro Sol”, o artista traz a base na MPB, mas com elementos da black music, jazz e soul, em faixas repletas de grooves e melodias pop. “Acho que ele [o álbum] traz evolução nas composições, no canto, nos arranjos e concretiza o meu estilo, que vem desde o primeiro disco misturando a música brasileira com a black music americana e outras influências, fundindo tudo num mesmo som”, explica Viana.

Um diferencial do álbum, em comparação aos demais da carreira, é que, pela primeira vez, ele regrava uma música de seu pai. A escolhida foi “Samurai”, e está relacionada ao lançamento do trabalho Japão. Isso porque, na época em que a versão de Djavan chegou ao País, o sucesso foi grande. “Encarei o desafio de fazer uma nova versão de uma música tão emblemática do meu pai e gostei bastante do resultado. Acho que ficou uma versão bem autoral, diferente das versões que ele já fez. Não sinto pressão por ser filho dele. Acho que venho desenvolvendo minha carreira com independência e consistência ao longo desses quatro discos. O fato de já ter feito muitos trabalhos com outros artistas ajuda também a minimizar essa questão”, observa Viana sobre a pressão pelo parentesco.

Além do próprio pai, ele já trabalhou com artistas como Arlindo Cruz, Luiza Possi, Alcione, Ana Petrovic, Claudia Leitte e Rappin’ Hood. Assim como na carreira, nomes famosos na música brasileira também estão presentes na ficha técnica de “Outro Sol”, como Pretinho da Serrinha e Leandro Fab, que colaboraram na faixa “O Amor Não Acabou”, com violão ainda de Carlinhos 7 Cordas. “Cada parceria traz um novo olhar, uma nova cor para o disco. Gosto da ideia de ter os parceiros por isso. Todos são fundamentais”, conclui.