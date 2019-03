Marchinhas embalam pequenos foliões em praça

Borboletas, fadas, super heróis e princesas tomaram conta da Praça Vó Palmira, em Americana, na manhã deste sábado (2). Os pequenos foliões se divertiram ao som de marchinhas, fazendo a alegria também dos adultos que aproveitaram a manhã de Carnaval para resgatar a tradição.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

“Adorei a iniciativa. É uma forma das crianças descobrirem o Carnaval e não perder a tradição”, disse a comerciante Cássia Rúbia de Carvalho. Acompanhada por três crianças – Alice (2), Matheus (10) e Kaique (13), ela elogiou a iniciativa por representar uma opção de diversão para os pequenos.

“É ótimo para eles se divertirem”.

Maria tem apenas seis meses e vivenciou ontem seu primeiro Carnaval. No colo do pai (Fernando), distribuía sorrisos e não aparentava estranhar a movimentação toda. A mamãe Thaisa Feltrin destacou o fato da festa ser gratuita e resgatar o clima das antigas matinês.

“Achamos uma iniciativa bem bacana. É uma opção gratuita e sem funk, o que também é bem legal”, disse Thaisa. Foto:

A trilha sonora também foi o que atraiu Andressa Poianas. Ela levou as duas filhas – Micaella (1) e Maria Rafaella (5) para aproveitar o sábado de Carnaval na praça.

“Gosto da proposta do evento, de resgatar as marchinhas e deixar de lado o funk. É um clima bem família”, disse. A Praça da Vó Palmira fica no bairro Nossa Senhora do Carmo. O Carnaval no local começou de manhã e estava previsto para ir até o início da noite.

MATINÊ

Neste domingo, a matinê será na Praça do Tio Gaga, no Jardim Glória, também das 9 às 19 horas. Haverá a Banda Municipal tocando marchinhas, músicas infantis, festival de espumas e confetes, além de gincanas e praça de alimentação.

Ainda em Americana, a programação de Carnaval inclui o Bloco do Klozy, que trará a temática LGBT e ficará concentrado no Centro de Americana (Rua Joaquim Luís de Matos, do meio dia às 22 horas). Já o Carna Zanaga promete animar os foliões do bairro Antonio Zanaga, das 14 às 22 horas, na Praça Vinícius de Moraes.

Em Santa Bárbara, a opção neste domingo de Carnaval será o bloco Traquitanase (a concentração será na ETA 1 – Avenida Monte Castelo, a partir das 15 horas). Amanhã saem os blocos do Beco (a partir das 16 horas, na Estação Cultural e das Bárbaras (a partir das 16 horas na Praça Dona Carolina)