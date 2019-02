Magüerbes prepara turnê nacional e novo disco

Foto: Pedro Henrique - Divulgação

Em tempos de streaming e maior facilidade para se lançar materiais fonográficos, a quantidade de músicos buscando seu lugar ao sol também aumenta. Como muitas, a banda Magüerbes começou tocando em escolas de Americana, se apresentou em bares e festivais da agitada cena do rock noventista regional e estadual, gravou fita demo, emplacou seu primeiro clipe na MTV, fez a primeira turnê internacional e conquistou seu espaço no cenário independente nacional, posto do qual não saiu mais. O segredo dessa solidez, segundo eles, é correr para conquistar e serem honestos consigo mesmos sobre o que querem, seguindo o “vidão”, termo que virou marca do grupo. Agora, completando 25 anos em 2019, estão preparando uma turnê nacional e o lançamento de um novo disco, o “Rurais”.

Foi em abril de 1994 que começaram os primeiros ensaios em Americana, seguidos pelo primeiro show no Ciep São Jerônimo e na Festa Privada. Daquela época, se mantêm na banda o vocalista Haroldo Paranhos e o baterista Ricardo Francischangelis. “A gente começou no pós-Junta Tribo, festival que rolou ali na Unicamp. Lembro muito de fita demo, rolê da escola João 23, Heitor Penteado, Heavy Metal Rock, troca de fita demo, gravar som um para o outro, ir para Santa Bárbara no Hitchcock, ir para Piracicaba, ir para Campinas. Uma época pré-internet”, recorda Haroldo.

Ele afirma que participar de um circuito independente e alternativo é não ter limites de criação e estar envolvido no processo de ponta a ponta, da fabricação do material gráfico à busca por tocar em novos lugares. “Acho que as próprias letras já direcionam para isso, para a possibilidade de você ser capaz, você se estruturar, estudar, correr para conquistar seus sonhos, encontrar no desconhecido o conhecido”, acrescenta.

Completam a formação atual o baixista Julio e os guitarristas Fabio Capelo e Fabrizio Martinelli. “A cada show a gente vê que tem dez pessoas a mais. Tenho o maior orgulho mesmo. A gente faz uma coisa pra gente”, afirma Fabrizio.

NA ESTRADA. A nova turnê deve ter cerca de 15 datas e já estão confirmados shows em São Paulo, no dia 6 de abril, e Americana, no dia seguinte. “Quinze cidades diferentes. Provavelmente Sul, Centro-Oeste, interior de São Paulo, capital e umas mais pra cima”, conta Haroldo. Já o disco novo levará o título “Rurais” em referência aos ônibus que levam boias-frias, para rimar com mensagens sobre raízes e colonização do interior. “A gente quer gravar esse ano ainda”, completa. Uma das músicas que estarão no álbum, “Passo a Passo” foi lançada em dezembro.

Banda é caso raro na seara do indie rock ‘interiorano’

Criada em Americana e mantendo na formação original o vocalista Haroldo Paranhos e o baterista Ricardo Francischangelis, a banda Magüerbes, que chega a 25 anos em 2019, agregou ao longo do tempo membros de outras localidades. O baixista Julio Ramos é de São Paulo. E os guitarristas Fabrizio Martinelli e Fabio Capelo, que são de Pirassununga e Guarulhos, respectivamente, eram fãs antes mesmo de se tornarem integrantes. Um dos elos finais com a banda, contam eles, foi o disco mais recente, “Futuro” (2015), que tem as músicas da banda mais ouvidas no Spotify e videoclipe com 39 mil visualizações no YouTube.

Fabrizio veio de outra banda que ganhou destaque no cenário do hardcore, o Street Buldogs. Quando deixou Pirassununga e foi morar em São Paulo, na faculdade conheceu Thiago Deejay, apresentador do Programa Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89FM. “Um dia ele chegou com o disquinho do Magüerbes e falou: você vai curtir essa banda, são de uns amigos meus de Americana, os caras fazem um som maluco, meio new metal, meio inclassificável. E eu pirei no disco, escutei, virei fã”, conta. Quando já pensava em deixar a cena, após sair de mais uma banda, veio o convite para entrar no Magüerbes.

“Nesse momento que eu entrei que veio o ‘Futuro’. Os caras já tinham duas ou três músicas prontas e eu ajudei a compor o resto do disco. E depois de 15 anos tocando guitarra e tendo cinco, seis bandas que eu tinha passado, eu posso dizer que foi uma das coisas mais sinceras, livres, sem amarras que eu já fiz como guitarrista”, afirma.

Já Fabio, entrou após ter uma experiência marcante assistindo os primeiros shows da turnê de “Futuro”. “Eu já conhecia a banda, mas em 2015 rolou a tour da HBB (gravadora Hearts Bleed Blue). Eu fui como roadie do grupo Medula, e vi de camarote os primeiros shows do ‘Futuro’ que rolaram. Aquilo abriu minha cabeça. Já conhecia um pouco os caras, mas ali a gente começou a conviver mais”, lembra. Um tempo depois, há cerca de dois anos, também entrou na banda.

“’Futuro’ é o disco mais bem gravado, e que a gente toca mais. A gente teve uma boa aceitação, os feedbacks estão carregados de boas energias, bons fluídos, bons resultados”, acrescenta o vocalista Haroldo Paranhos.

Radialista da 89 FM é fã dos americanenses

Apresentador do Programa Heavy Pero No Mucho, da Rádio 89FM, de São Paulo, Thiago Deejay conta que conheceu o Magüerbes através da coletânea “Nervoso é a Mãe” (1998). “Tempos depois encontrei o Haroldo num show do Dead Fish em Campinas e desde então viramos amigos.

Eu sou tão fã da banda que nessa época, fim dos anos 1990, começo dos 2000, fiz uma camiseta de um adesivo que eles me deram, copiei, ampliei e fiz um transfer na galeria do rock”, conta. Para ele, o grupo é vanguarda do rock noventista.

“Em termos de som, o Magüerbes sempre esteve e sempre estará a frente, nos anos 90 já misturavam rap com hardcore com guitar, todos elementos do new metal, mas o termo era pequeno pra eles. Hoje em dia, continuam com post-rock, post-hardcore, mas o som é tão único que é difícil enquadrar os caras em um grupo específico de bandas”, finaliza.