Maestro João Carlos Martins se apresenta hoje em SB

Sob regência do maestro João Carlos Martins, a Bachiana Filarmônica Sesi-SP se apresenta nesta terça-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em celebração aos 200 anos de Santa Bárbara d’Oeste. A entrada é gratuita.

Da música clássica ao rock, o repertório traz interpretações da filarmônica para canções de Beethoven, Bach, Mozart, Adoniran Barbosa, The Beatles e Queen. Ao longo do espetáculo o maestro interage com a plateia e, em um momento especial, assume o piano e relembra sua trajetória como concertista. Fruto da parceria entre a Fundação Bachiana e o Sesi-SP, a Bachiana Filarmônica conta com jovens talentos e músicos experientes de diversas idades, sob a direção artística de Martins. Foto: Divulgação

Ao mesmo tempo em que contribui para a formação de talentos, o grupo musical leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, apresentando-se em cidades do interior do Estado, periferias das grandes cidades e em renomados teatros, difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Desde o início de sua atividade, a orquestra já se apresentou em periferias dos grandes centros, em teatros pelo Brasil e em renomados templos da música mundial. Foi a primeira orquestra brasileira a se apresentar em janeiro de 2007 no Carnegie Hall, feito repetido em 2008.

Retornaram a Nova York em 2009 e 2010, desta vez no Lincoln Center, levando mais uma vez o nome do Brasil para plateias internacionais. Em 2011, realizaram concertos no Broward Center em Fort Lauderdale e no Avery Fisher Hall do Lincoln Center em Nova York, levando desta vez como convidados ritmistas da Escola de Samba Vai-Vai, e juntos mostraram em concertos a influência africana. Em 2013 emocionou o público novaiorquino com os concertos brandeburgueses de J. S. Bach.

Dos 65 músicos da orquestra, 14 recebem bolsa-auxílio musicista-jovem, 18 recebem bolsa-auxílio intermediário, e 28 recebem bolsa-auxílio musicista-sênior.

Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach (1685-1750), o maestro João Carlos Martins (1940) atingiu um patamar raramente alcançado por outros músicos brasileiros no século 20. Um dos pontos altos de sua carreira foi a gravação da obra completa do compositor alemão para teclado. Devido a problemas físicos, teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando sua paixão para a regência.

