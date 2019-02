Linkin Park não descarta escolher novo vocalista para a banda

Desde a morte de Chester Bennington, Mike Shinoda comanda o Linkin Park. A banda sofreu com a perda do vocalista original há dois anos. Em julho de 2017, Chester Bennington, de 41 anos, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia (EUA) após cometer suicídio. No mesmo ano, o grupo havia lançado o álbum ao vivo One More Light Live.

Em entrevista ao Rock Antenne, Mike Shinoda não descartou a possibilidade de a banda encontrar um novo vocalista. “Não é meu objetivo encontrar um novo cantor mas, se isso acontecer, tem que ser naturalmente. Se acharmos alguém que é uma boa pessoa e encaixa bem no estilo, eu consigo me ver tentando algo com outra pessoa. Mas eu nunca gostaria de sentir que estamos substituindo Chester”, declarou.

Mike Shinoda relatou que o grupo ama o que faz e encontrou, na paixão pelos palcos, motivos para continuar após a morte de Chester Bennington. “Nós todos amamos fazer e tocar música. Eu sei dos outros caras. Eles amam estar no palco, amam estar no estúdio, então, acho que sem isso (…) seria quase ruim para a saúde”, disse o atual vocalista do Linkin Park.