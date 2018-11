Liniker, Diego Moraes e Mel fazem show na 1ª edição do ‘Rainbow Cities Tour’

O maior evento de cultura LGBTQI da América Latina receberá show único de Liniker, Diego Moraes e Mel nesta sexta-feira, 16, em São Paulo. Esta será a 26ª edição do Festival MIX Brasil.

O Rainbow Cities Tour pretende difundir direitos humanos por meio da música e deverá passar por 27 cidades de 15 países do mundo. O evento é gratuito, mas os ingressos precisam ser retirados a partir das 17h.

No palco do Centro Cultural São Paulo, a partir das 19h30, Liniker fará uma performance traduzindo a black music para uma sonoridade mais contemporânea, em um show dançante com o tema amor e seus desdobramentos.

Já Diego Moraes falará da poesia comum do dia a dia, presente nos momentos alegres, tristes, passando pelos problemas sociais de um jovem pobre, negro e gay em São Paulo. E Mel irá abordar os desafios enfrentados por pessoas trans, ao som de ritmos afro-brasileiros e o encontro dessa estética com a música eletrônica.

Serviço:

Rainbow Cities Tour – Show de Liniker, Diego Moraes e Mel

Entrada franca: retirar ingressos no dia, a partir das 17h

Data: 16 de novembro

Horário: às 19h

Local: Centro Cultural São Paulo (Sala Adoniran Barbosa)

Endereço: Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, São Paulo