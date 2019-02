Lendário trombonista Raul de Souza é atração no Sesc Campinas

Com 65 anos de carreira, o trombonista Raul de Souza vai apresentar composições próprias e interpretações de obras de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Cole Porter e Djavan, em show acompanhado pelo pianista Fábio Torres (Trio Corrente), nesta quinta-feira, às 20h30, no Sesc Campinas. Com um suingue próprio, Raul mostra suas interpretações e o que há de melhor na música instrumental que ele tanto domina.

Foto: Ana Buono

O instrumentista é um dos poucos que carrega em sua bagagem tantos encontros com outros gigantes como ele, tanto lá fora, como aqui. Hermeto Pascoal, Cal Tjader, Lionel Hampton, Sarah Vaughan, George Duke, Stanley Clarke, Ron Carter, Frank Rosolino, Airto Moreira, Flora Purim e Milton Nascimento são só alguns dos nomes com os quais Raul já tocou nestes anos de carreira.

O trombonista, que divide seus dias entre França e Brasil, é considerado uma referência na música instrumental em todo o mundo. Hoje com seis décadas e meia de carreira, consolidou sua trajetória internacional nos anos 1970. Foi nomeado inúmeras vezes o melhor trombonista do mundo pelas revistas especializadas em jazz e hoje, prestes a completar 85 anos de vida, é considerado uma referência mundial no virtuosismo de seu instrumento e pela ginga e fraseado brasileiro, adquirido nas gafieiras cariocas. Foi, também, criador do “souzabone”, trombone com quatro válvulas, uma a mais do que o convencional.

ACONTECE: O show de Raul de Souza ocorre a partir das 20h30. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 5, no portal sescsp.org.br/campinas e nas bilheterias das unidades. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José 1, 270/333, Bonfim.