Lauana Prado é a nova aposta da música sertaneja

Lauana Prado, nasceu em Goiânia e ainda na infância mudou-se para Tocantins, lugar com forte influência da música sertaneja. Aos 10 anos de idade ganhou da família o seu primeiro instrumento musical, um violão, que aprendeu a tocar sozinha. Três anos depois, começou a cantar e aos 16 anos fez o seu primeiro show. Hoje, com 27, e centenas de milhares de seguidores e visualizações de seus trabalhos nas redes sociais, conta os dias para a realização de um sonho: o lançamento de seu primeiro DVD, intitulado “Verdade”, no dia 6 de dezembro. Em visita ao Grupo Liberal de Comunicação, na última terça-feira, ela falou desse novo passo em sua trajetória artística.

A gravação traz 19 faixas, 15 delas escritas pela cantora. Também há participações especiais: Fernando & Sorocaba, Edson & Hudson, Gabriel Diniz, além de Fernando Zor, companheiro de dupla de Sorocaba, padrinho de carreira de Lauana e que também canta com ela a música “Novamente”. “Estou muito feliz com a realização deste momento, porque eu sempre sonhei com o desenrolar do primeiro DVD, bem com a minha cara, o meu estilo. O DVD tem na composição de cenário, de toda a estrutura que a gente montou, tudo dentro da minha personalidade. Tem um trailer atrás [do palco]. Eu gosto muito dessa coisa de good vibes, tenho um ar aventureiro que é muito da minha essência”, conta.

Também para deixar a gravação com a identidade da artista, houve cuidados para que os arranjos ficassem com a originalidade das composições dela. “E todos esses elementos juntos compuseram o DVD e por isso a gente resolveu chamar de verdade, porque realmente é muito dentro de como eu sou como pessoa e artista”, explica.

O DVD, que será lançado pela Universal Music, traz cinco músicas do meu primeiro trabalho e mais 14 que são inéditas ou de um EP que Lauana lançou anteriormente.

SINGLE. A cantora revela que já iniciou a turnê de “Verdade” e até já lançou o single “Cobaia”, que já tem 2,2 milhões de visualizações no YouTube. “Vamos trabalhar bastante e, depois de lançar esse material na praça, acredito que 2019 vai ser um ano de bastante trabalho”.