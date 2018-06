Kanye West publica vídeo de sua filha North cantando ‘No Mistakes’

Desde que voltou ao Twitter, há algumas semanas, Kanye West tem sido alvo de críticas por suas opiniões sobre o presidente dos EUA, Donald Trump e racismo. Entretanto, há alguns dias ele lançou seu novo álbum e publicou um vídeo “fofo” de sua filha com Kim Kardashian, North West, cantando uma das novas músicas.

“Make no mistake, I still love you,” canta North no carro, enquanto segura uma caixinha de suco. A letra é da música “No Mistakes”, do novo álbum “Ye”. Este álbum, inclusive, já é um sucesso: as sete músicas mais ouvidas no Spotify e na Apple Music dos Estados Unidos são justamente as sete músicas presentes no “Ye”.