Júlio Nascimento volta ao Banquinho e Violão

O cantor Júlio Nascimento, de Americana, está de volta à rádio VOCÊ (AM 580) neste sábado, para participar do “Banquinho e Violão”, às 11h. Ele apresenta clássicos da música popular brasileira e do pop rock nacional, principalmente faixas do Capital Inicial, banda a qual ele tem prestado homenagem pela região. Mas também não faltarão as faixas autorais no decorrer da atração, que mostram a versatilidade do artista.

Nascimento segue carreira como cantor desde 2002. Em 2006, em parceria com os guitarristas locais Rodrigo Barros e Kiko Shred, lançou seu primeiro trabalho, com a banda Iris Rock Brasil, intitulado “Locomotiva”. Foto: Divulgação

Com o fim da Iris Rock Brasil, em 2015, o cantor seguiu carreira solo, com repertório mais pop, sem deixar de lado as influências do rock. Em 2016, Nascimento começou a produção de seu primeiro disco, que ficou pronto recentemente, em abril deste ano, e foi lançado nas plataformas digitais. São 13 faixas autorais, mais voltadas ao pop music, rock, e com uma “pitadinha” de blues, e heavy metal.

As gravações aconteceram no Pepper Studios, novamente com o parceiro Rodrigo Barros. Como Nascimento atuou por bastante tempo como cover de Capital Inicial também em sua trajetória musical, adquiriu alguns “trejeitos” do vocalista Dinho Ouro Preto.

Mas no processo de gravação de seu álbum, esses hábitos foram desfeitos para alcançar sua própria personalidade. A banda do cantor já está em estúdio ensaiando para fazer o show da turnê “Por Mim Mesmo”, e o artista tem o desejo de, em breve, fazer o lançamento do trabalho em discos de vinil.