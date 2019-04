Juca Jazz termina com choro e música erudita

Jazz, música clássica e choro se unem nesta terça-feira, em um concerto que fecha o Juca Jazz Festival, justamente no Dia Internacional do Jazz.

A Orquestra Sinfônica de Americana divide o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase com Samuel Pompeo Quinteto e o Corda Coral. “Vamos acompanhar o quinteto do Samuel Pompeo, um iminente saxofonista brasileiro. Vamos fazer a linguagem do choro sinfônico”, adianta Álvaro Peterlevitz, maestro da orquestra municipal. Foto: Divulgação

Ambos os grupos musicais já realizaram um ensaio aberto e workshop, na semana passada, em outro dia do festival, quando também abordaram o diálogo do choro com jazz e música nos dias atuais.

“Do repertório que vai ser apresentado, duas músicas estão no repertório do meu álbum ‘Que Descaída’ (2016), que são a ‘Água na Chaleira’ e o ‘Choro Vermelho’, que já estão debaixo dessa visão, de releitura que contemple os elementos do jazz, da música de concerto, e fazer esse repertório com um grupo sinfônico grande, eu poderia considerar isso uma ampliação dessa releitura”, afirma Samuel, que é americanense, com formação inicial pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, e volta a tocar na cidade após 15 anos.

“Tenho ressaltar que todo o repertório, mesmo as músicas que não estão no meu disco, no caso a ‘Valsa Triste’ e a ‘Amargura’, são de um compositor que é extremamente ligado ao repertório do choro, mas que também tinha o jeito dele de ver o choro, que é o Radamés Gnata”, acrescenta.

ACONTECE

O concerto vai ocorrer a partir das 20h30 desta terça-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A partir das 18h, haverá discotecagem com os

DJs Maurício Scaramal e Viny Blanco.

Os ingressos custam R$ 10 e podem ser comprados em www.tudus.com.br. Parte da renda será destinada ao Fundo de Solidariedade. A organização também pede a doação de um quilo de alimento.