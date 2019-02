Juca Jazz Festival divulga programação

Os grupos Água de Vintém, Jazztilaria, Jazz em Família, a Orquestra Sinfônica de Americana, o Corda Coral e os músicos Samuel Pompeo e Laércio Ilhabela estão entre as atrações do 3º Juca Jazz Festival, que foram divulgadas nesta sexta-feira. O evento vai ocorrer de 23 a 30 de abril, em diferentes locais de Americana, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Juca Jazz Festival ocorre em celebração do Dia Internacional do Jazz, evento promovido pela Unesco (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a Cultura – com envolvimento de mais de 190 países. Além disso, desde 2018, Americana passou a celebrar oficialmente, o Dia Municipal do Jazz, também no dia 30 de abril. Foto: Divulgação

Com dois discos lançados e um sólido trabalho autoral e de pesquisa consolidados em oito anos de carreira, o grupo piracicabano Água de Vintém vai abrir o evento. Com balanço, refinamento e sonoridade regional, o conjunto leva ao público composições inéditas, obras pouco divulgadas dos maiores nomes do gênero e clássicos imortais que nunca saem de moda.

Já os limeirenses do Jazztilaria vão se apresentar no dia 24, com um repertório que vai do fusion, ao pop, rock e MPB. A banda foi formada há um ano através de uma conversa entre amigos que tiveram tentativas frustradas em outras bandas de jazz e busca mesclar o popular à cultura jazzística.

Já o Jazz em Família se apresenta no dia 27. No projeto, o casal de músicos Jean Trad (violão e guitarra) e Verônica Luhr Trad (voz), junto ao seu filho Pedro Trad (guitarra) recuperam alguns dos melhores standards do estilo.

Os workshops e algumas apresentações serão gratuitas. As demais terão ingressos a preços populares – R$ 5 a R$ 10. Em breve, serão divulgadas mais informações, através dos canais: Facebook e Instagram @jucajazz e no site www.jucajazz.com.br.

23/04 - Terça

John Gow Irish Pub

Juca Jazz Club. “Dia Nacional do Choro”, com o grupo Água de Vintém.

24/04 - Quarta

Sr Adolpho

Session com Jazztilaria.

25/04 - Quinta

Auditório do CCL

Workshop com Samuel Pompeo e Orquestra Sinfônica de Americana, regência: Álvaro Peterlevitz. Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”.

26/04 - Sexta

Cervejaria Kalango

Kalango Juca Jazz. Felipe Coelho.

27/04 - Sábado

Espaço Gnu

Session com Jazz em Família.

28/04 - Domingo

Coreto do Jardim São Paulo, Praça José Rampazzo

Apresentações, interatividade e convivência. Juca Jazz na Praça.

29/04 - Segunda

Auditório do CCL

Workshop “Violão Brasileiro”, com Laércio Ilhabela. Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

30/04 - Terça

Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase

Encerramento do Juca Jazz Festival 2019, celebração do Dia Internacional do Jazz e Dia Municipal do Jazz. Concerto com Samuel Pompeo e Orquestra Sinfônica de Americana, regência: Álvaro Peterlevitz | Participação especial: Corda Coral de Americana, regência: Ana Paula Rotger | Performance com os DJs Viny Blanco e Mauricio Scaramal