Juca Jazz espalha música e arte por oito dias em Americana

Foto: Ronny Reis - Divulgação

Da rua para o teatro, passando por bares e Escola Municipal de música, a 3ª edição do Juca Jazz Festival deste ano começa nesta terça-feira celebrando a diversidade de estilos, a democratização e a descentralização da arte.

A programação começa no dia 23 de abril – Dia Nacional do Choro – e segue até 30 de abril – Dia Internacional do Jazz e Dia Municipal do Jazz, com atrações diárias que têm em sua programação shows, workshop, master class e evento em praça pública.

Desde o choro (considerado o jazz brasileiro), passando pelo blues, rock, soul, MPB (Música Popular Brasileira e o jazz tradicional, esta edição traz como uma das marcas a variação de gêneros.

“Temos duas grandes novidades: a inclusão de pauta educativa, com a realização de um workshop e um master class na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos e a realização de um objetivo que existe desde o início do projeto: levar o movimento pra rua. Com muita luta, conseguiremos estrear o Juca Jazz na Praça, dentro da programação do festival, dia 28 de abril, na Praça José Rampazzo no Jardim São Paulo”, explica Juarez Godoy, realizador do evento, que tem apoio da prefeitura.

O workshop será com o saxofonista Samuel Pompeo e Orquestra Sinfônica de Americana, e a Master Class com o violonista Laércio Ilhabela.

“A qualidade é premissa inata ao Juca Jazz. De modo geral, mostramos o que a indústria cultural de massa nem cogita mostrar. Entendo que vem daí o destaque que ganhamos em tão pouco tempo”, garante o organizador.

SOLIDÁRIO. As atrações têm preços populares ou gratuitos. Em todos eles, serão recebidas doações voluntárias de um quilo de alimento não perecível. E parte da renda da bilheteria do Teatro Municipal será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.