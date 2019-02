Jonas Brothers planejam retorno após seis anos

Parece que os fãs de Jonas Brothers têm muito a comemorar. De acordo com o Us Weekly, a banda formada pelos irmãos Joe, Nick e Kevin está planejando um retorno épico seis anos após a separação. Fontes disseram que a banda deve mudar de nome, abandonando o “Brothers” e permanecendo apenas como “Jonas”.

A informação também foi destaque no jornal britânico The Sun, que acrescentou que os irmãos foram a Londres acertar os detalhes do retorno e planejar o lançamento de uma nova música, assim como um documentário.

O grupo anunciou a separação em outubro de 2013. Joe Jonas seguiu na carreira musical e em 2015 criou a banda DNCE, ao lado de outros três artistas. Atualmente está noivo de Sophie Turner, atriz de Game of Thrones. Nick Jonas também fez trabalhos na música e estrelou filmes, como Jumanji: Bem Vindo à Selva. Em dezembro de 2018, casou-se com a atriz indiana Priyanka Chopra. Pouco tempo após o término da banda, Kevin Jonas tornou-se pai quando Danielle Deleasa, sua esposa, deu à luz sua primeira filha. Atualmente, é pai de duas meninas.

Até o momento, nenhum dos irmãos confirmou a informação ou se pronunciou a respeito.