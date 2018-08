João Ormond traz workshop de violas para Americana

A música e suas inúmeras variações como impressões digitais de cada povo. Com essa premissa, o violeiro João Ormond traz para Americana, nesta quarta-feira, o workshop “Violas do Brasil”. Nele, une sua formação como musicista à de historiador para mostrar como o instrumento ganhou sotaques particulares de acordo com as trajetórias dos povoados de cada região. O evento é gratuito e ocorre em celebração aos 143 anos de Americana, completados na última segunda-feira.

Ormond explica que serão apresentadas algumas canções e particularidades da viola do cinturão caipira, que engloba a viola paulista, mineira, mato-grossense e a goiana. Já tocou com referências de todas estas regiões, como Almir Sater, Ivan Vilela, Levi Ramiro, Paulo Freire, Chico Lobo e Pereira da Viola. Foto: Divulgação

“A gente vai fazer um bate-papo com o pessoal sobre possibilidades da viola, a história da viola. Vamos falar dessas possibilidades, esclarecer algumas coisas como afinações, as características dessas afinações, as características regionais de cada uma delas”, conta.

O projeto é financiado pelo ProAc (Programa de Ação Cultural) e é levado para diferentes cidades desde o final do ano passado. Sua circulação termina em setembro.

Mato-grossense, ele usa o exemplo do Centro-Oeste para falar da influência da colonização do Brasil no início das variações do instrumento.

“A gente fala que a viola entrou pro sertão de Brasília através das Bandeiras [expedições de colonialistas em busca de minerais]. Então, lá na província de Mato-Grosso, quando se esgotou o ouro lá, eles vieram embora de lá e deixaram a semente [da música caipira] plantada. E as gerações seguintes foram interpretando da maneira deles. Então, foi criando uma característica diferente do que foi levado. Essa é a história da viola brasileira”, conta.

Já em São Paulo, ele fala da influência do pagode. “A viola paulista é a viola do pagode, essa viola mais da linha do Tião Carreiro, de algumas peças, por exemplo, principalmente da região quase na divisa com Minas. Tem as influências das folias”, acrescenta.

Além do workshop, Ormond vai trazer canções próprias e incentiva o público a levar suas violas para participar de uma “confraternização”.

Ele soma nove CDs gravados e o mais recente – “Tem Viola no Forró – Volume 2” – foi lançado em junho. Para outubro, está programado um novo disco, chamado “Violas Pantaneiras”, em parceria com Paulo Simões, aliado de composições de Almir Sater há décadas.

“Paulinho é autor de ‘Comitiva Esperança’, ‘Trem do Pantanal’, entre outros clássicos dele com o Almir […] [No disco novo haverá] composições nossas, composições dele com Almir, composições minhas com outros compositores. E vou estar lançando um EP também, em novembro, que vai se chamar ‘O Castelo’. Esse disco, vamos fazer ele virtual”, detalha.

ACONTECE: O workshop “Violas do Brasil” é gratuito e vai ocorrer nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim Brasil.