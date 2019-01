João Libório apresenta prévia de novo disco

Violonista, cantor e compositor de Americana, João Libório descobriu muito cedo sua vocação para a música. Com mais de vinte anos de carreira, estudou violão clássico e popular, já participou de vários festivais e bailes carnavalescos e compôs músicas para o Trio Virgulino, de Americana, e Zaíra, de Piracicaba. Atualmente, se prepara para ir ao estúdio gravar seu novo disco. Uma prévia do álbum ele apresenta nesta sexta-feira no Kalango Juca Jazz, junto ao percussionista Ivanfly. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação

João conheceu o Trio Virgulino em 1986 e compôs a faixa título do primeiro LP do grupo, “Beijo Moreno”. Para eles, também criou “Meu Padrinho”, “Velho Chico”, “Chamego Bom” e “Sonhando em Itaúnas”. “Tem uma música [minha] que eu pretendo gravar, que foi gravada pela banda Zaíra, ‘No Forró de Candeeiro’”, conta.

“A gente compõe vários estilos. Mas nesse disco vou pegar uma parte que eu gosto, que é mais regional, pantaneira, meio no estilo do Renato Teixeira. Vai ter também uns xotes”, revela.

O músico gravou seu primeiro álbum em 2004. “Meu Coração Quando Te Vê” traz 12 músicas com a participação especial do Trio Virgulino, sendo mais direcionado ao forró pé de serra, e para divulgar o trabalho do compositor nesse gênero. Em 2006, gravou seu segundo CD, “Música Brasileira”, onde mostra versatilidade musical em onze músicas inéditas de sua autoria.

Minimalismo. No novo disco, que pretende lançar até o meio do ano em mídia física e plataformas digitais, quer buscar uma roupagem mais minimalista, com roupagem acústica. “Uma música mais pantaneira, que dê pra fazer mais no violão. Uma coisa muito cheia de produção precisa montar muitas pessoas para fazer. Estou tentando uma coisa que não exija tantos músicos”, afirma. Percussão e sanfona serão elementos agregados à voz e cordas.

No show desta sexta-feira, que também ocorre no formato acústico, além de apresentar prévias das novas músicas que entrarão no álbum a ser gravado, João conta que vai apresentar clássicos da MPB (Música Popular Brasileira), de referências como Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes.

ACONTECE: O show de João Libório e Ivanfly ocorre a partir das 20h30 desta sexta-feira, pelo Kalango Juca Jazz, na Kalango Cervejaria Artesanal, que fica na Rua da Prata, 128, Vila Biasi. A entrada é gratuita. A casa abre às 17h30.