Jeffo Trombi Band leva rock’n’roll ao Juca Jazz

O movimento Juca Jazz segue se fortalecendo no cenário musical de Americana. Nesta quinta-feira, a iniciativa ganha continuidade com nova edição do Beppo Juca Jazz. Entretanto, desta vez, quem ocupa o palco é o rock, gênero musical considerado “irmão mais novo do jazz”, por meio de apresentação do Jeffo Trombi Band. A casa abre suas portas às 17h30, e o show ocorre pontualmente às 20h30.

A banda liderada pelo campineiro Jeffo Trombi, cantor, compositor e guitarrista com três décadas de experiência, traz repertório baseado em faixas do CD autoral “Sincronicidade”, do DVD acústico “Desplugado”, gravado em 2002 pela TV Século 21, em São Paulo, e clássicos do rock e pop. O músico é acompanhado pelo contrabaixista Rodrigo Batista e pelo baterista Caio Vinicius. Foto: Divulgação

De acordo com o movimento Juca Jazz, a escolha do rock como atração desta edição está relacionada às semelhanças entre o rock e o jazz. Ambos estilos nasceram nas mesmas bases da música negra norte-americana. O rock agregou então elementos do country, surgindo assim o “irmão mais novo e rebelde” do jazz.

ACONTECE: Jeffo Trombi Band toca no Juca Jazz nesta quinta-feira, a partir das 17h30. O couvert artístico custa R$ 10. O Beppo fica na Rua Primo Picoli, 402, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-1703.