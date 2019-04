Irmão de Emicida, acusa segurança do Kings of Leon de racismo no Lollapalooza

Era para ser uma noite tranquila e animada para Fióti, que esteve no Lollapalooza 2019 na edição deste sábado, 6. Mas o músico sofreu um episódio de racismo, de acordo com publicação feita na página oficial dele no Twitter.

“Eu estava assistindo o show do Kings Of Leon. Realmente curto a banda. Porém, decidi ir embora. Estava com a pulseira que dava acesso ao backstage. Com minha companheira, resolvemos ir embora na penúltima música. Eis que o segurança me barrou. O segurança da banda começou a levantar a voz e me xingar em inglês. E o segurança do Lolla não entendia uma vírgula do que ele estava falando. Eu entendi e perdi a linha”, conta Fióti, em tom de desabafo.

O músico dá detalhes do que entendeu das palavras do segurança da banda estrangeira. “O cara veio pra cima de mim, me xingou de macaco, eu revidei e dei uma voadora. Acertei o segurança errado. O segurança do Lolla defendeu os caras porque eram a banda do festival. Eu pedi desculpas e disse que ele não entendeu uma vírgula. O que ele fez? Falou que eu não ia mais passar ali para ir embora. Ele me empurrou e o bagulho endoidou”, disse.

As publicações feitas por Fióti no Twitter receberam milhares de curtidas e compartilhamentos, além de mensagens de apoio. “Não se sinta mal, mano”, escreveu um seguidor.

O músico foi além e analisou: “Até quando esses gringos racistas vão ter passe livre nesse País para agirem como bem entendem? Eu não suporto esse estigma de vira-lata e a gente não pode mais permitir. Racista não vai ter vez!”, avisou.

Fióti finalizou publicando uma foto em que aparece com Jorja Smith no festival. “Nada vai roubar a brisa desse dia e desse momento”, escreveu na legenda da imagem.

A banda Kings Of Leon não se pronunciou sobre o assunto até o momento.