Intérprete barbarense estreia em carnaval do Rio de Janeiro

À meia-noite deste domingo (03), quando a Nenê de Vila Matilde entrar no sambódromo do Anhembi para seu desfile, na Capital, uma voz barbarense será uma das seis que vão entoar o samba-enredo criado em homenagem à Portela. Filho de Neusa Vitalina Lopes da Silva, tradicional cantora de Santa Bárbara d’Oeste, Negro Silva estreia como intérprete da escola após ser apadrinhado por Agnaldo Amaral, sambista com quatro décadas no Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação

Hoje com 35 anos, Negro soma 20 deles dedicados à música. Começou envolvido com o rock, mas logo se viu influenciado por sua família e principalmente por sua mãe, que se apresentou no Clube do Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos e estrelou o comercial do Café Cassiano, em décadas passadas. “Um dia, uma tia minha contou para mim essa história da minha mãe e eu senti meio que na obrigação de dar sequência de onde ela parou”, conta o cantor, cujo nome de batismo é Júlio.

Com grupos de samba, se apresentou em lugares tradicionais da Lapa, Recreio dos Bandeirantes e Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele também organiza eventos pela região, e em um deles, o Samba de Bacana, em Santa Bárbara d’Oeste, trouxe Agnaldo Amaral, que já cantou na Rosas de Ouro, Mangueira, Vai-Vai, Camisa Verde e Branco e está na Nenê há oito anos. Ali, firmou uma amizade que se concretizou no convite para ser intérprete da escola.

“Me emocionei. É um sonho, uma conquista. Em 200 anos de Santa Bárbara, nenhum intérprete chegou a cantar em uma escola de samba dessa grandeza, principalmente desfilar no Anhembi. Me senti muito

honrado”, confessa o cantor.

Negro Silva também integra atualmente o grupo de samba Mestre Tadeu e Amigos e explica que cantar um samba-enredo exige um trabalho vocal especial. “Tem uma preparação diferente. A empostação de voz é diferente, a tonalidade, a interpretação. Eu cheguei a dar uma pequena pausa com o meu grupo pra me preparar com essa maratona”, revela.

TRADIÇÃO

Completando 70 anos, a Nenê vai falar em seu samba-enredo de sua escola madrinha, a carioca Portela, e da amizade firmada entre figuras tradicionais das duas agremiações. A azul e branco da Zona Leste soma 11 títulos, sendo a segunda maior campeã do Carnaval de São Paulo, apenas atrás da Vai-vai, que tem 13 troféus. Neste ano, a Nenê desfila pelo Grupo de Acesso 1.