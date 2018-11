Inscrições para o Feca se encerram nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

Se encerram nesta quinta-feira as inscrições de artistas interessados em se apresentar no Feca (Festival Estudantil da Canção de Americana).

Organizado pelo professor Geraldo Basanella, o evento chega a 34 anos e por ele já passaram bandas de destaque no cenário nacional, como Sepultura, Pitty, Raimundos, Ira!, Tihuana, CPM 22, Detonautas e Dead Fish. Para a edição deste ano, que vai ocorrer nos dias 1 e 2 de dezembro, no Espaço Americana, as atrações de maior destaque ainda serão definidas.

Para apresentação, serão selecionados grupos de música provenientes de três vertentes: iniciantes (de escolas), independentes e convidados. Cada grupo pode enviar até três músicas. A ficha de inscrição e regulamento devem ser solicitados para gbasanella_feca@hotmail.com. A data limite para envio do material virtual, ao mesmo e-mail, é 18h desta quinta. O material físico, cópias das letras das músicas com as possíveis traduções, bem como a ficha de inscrição, devem ser encaminhados à Biblioteca Municipal de Americana (Praça Comendador Müller, 172, Centro, CEP 13.465-289).

CUBO MÁGICO. Também será agregada ao Feca a 2ª edição do campeonato de cubo mágico, que está inscrito no World Cube Association e, portanto, permite que possíveis quebras de recordes sejam registradas internacionalmente. Haverá praticantes de destaque nacional no evento, que contará com 12 modalidades e não tem limite de idade. O regulamento e ficha de inscrição devem ser solicitados para gbasanella_feca@hotmail.com.