Ingressos para show de Sandy & Junior não estão esgotados

Fãs podem ficar tranquilos: ao contrário do que tem sido propagado nas redes sociais, os ingressos para os shows da dupla Sandy & Junior não estão esgotados.

Apenas uma parte dos ingressos será vendida na atual etapa de pré-venda, exclusiva para clientes do cartão Elo, que se estende até amanhã. A venda do restante, aberta ao público em geral, terá início à meia-noite da sexta-feira, 22, no site oficial, e às 10 horas, nas bilheterias físicas.

Apesar de o site da empresa Ingresso Rápido informar que os ingressos da pré-venda estão esgotados em todos os setores, a assessoria da dupla não soube confirmar a informação.

Por enquanto, não há notícias sobre possíveis shows extras da turnê “Nossa História”.