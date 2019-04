Hortolândia anuncia 2º festival de talentos

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia abriu inscrições para o 2° Festival de Música Educando para o Talento. O edital com as regras do concurso foi publicado no Diário Oficial Eletrônico. Lá estão disponíveis todas as informações necessárias para participar da disputa. O festival faz parte da programação dos 28 anos de aniversário de Hortolândia.

Podem participar do concurso alunos de 1° a 9° ano do Ensino Fundamental, matriculados em escolas da rede municipal. O objetivo é incentivar, desenvolver e aprimorar a cultura musical, valorizando os cantores existentes dentro da escola e revelando talentos na categoria “Intérprete Solista Vocal”.

De acordo com o edital, as finais ocorrerão no Palco 2 do espaço do Rodeio de Hortolândia, no dia 17 de maio, mês de aniversário da cidade. Dentre os finalistas, serão escolhidos quatro vencedores, classificados do primeiro ao quarto lugar, de acordo com os critérios definidos no regulamento.