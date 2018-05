Há quatro décadas a febre das discotecas atingia seu auge

Foto: Arquivo Pessoal - Jonassir Carvalho

Há 40 anos, era lançado o filme “Grease – Nos tempos da Brilhantina”. Mais do que um longa-metragem, a obra, junto com “Os Embalos de Sábado à Noite”, que chegou aos cinemas alguns meses antes, inaugurou aquilo que ficaria conhecida como a era da discoteca, que teve reflexos nas roupas, comportamento e, claro, na música. Sucessos como Village People, Bee Gees e Donna Summer embalavam as noites e se tornaram a trilha sonora de uma época que até hoje é lembrada com nostalgia.

No Brasil, a novela global “Dancin’ Days”, que estreou em junho de 1978, deu o tom nacional à tendência. As Frenéticas, Painel de Controle, Trio Los Angeles e Lady Zu dominavam as rádios do país. Nascia um estilo musical que marcaria a estética nos anos seguintes, e a memória de todos aqueles que tiveram a sorte de ver em sua juventude o lançamento de músicas como “I’ll survive”, “It’s raining man” e “YMCA”, hoje clássicos conhecidos por todas as gerações.

Os tempos da brilhantina ficaram para trás. Contudo, a trilha sonora da época ainda hoje é o ponto alto de eventos, animando quem viveu a época e, também, quem nasceu muitos anos depois e incorporou as referências. “Mesmo pessoas que não viveram acabam conhecendo e se apaixonam. Não sei qual é a magia dessa música”, disse o DJ americanense Jonassir Carvalho, que viveu a época da discoteca.

Opções de diversão eram variadas

Americana viu uma explosão de discotecas nos anos 1970 e 1980. Lugares como o Colorado e a Spacial, ambos na Avenida Cillos; o Cactus, na Vila Rehder; o Zebrão, no Jardim Ipiranga; o Albatroz, na Cidade Nova e o Squalidu’s, no Centro, eram pontos de encontro da juventude americanense. Além disso, uma outra característica da região nesse período eram os chamados “bailinhos”, em que alguém cedia a casa – ou a garagem – para a realização das festas.

O DJ Jonassir Carvalho trabalhou por 19 anos na discoteca Squalidu’s, que ficava na Rua Rui Barbosa, no Centro de Americana. Inicialmente contratado como catador de copos, ele acabou passando por quase todos os cargos na discoteca até finalmente chegar onde queria – o comando da mesa de som.

“Na hora em que vi aquelas luzes, aquele perfume, aquele povo bonito, dançando e se divertindo como se o mundo não tivesse problemas, fiquei fascinado. Eu disse que um dia ia chegar ao som dessa discoteca, não demorou muito tempo e me tornei o disc jockey (DJ), meu sonho foi realizado”, lembra Carvalho.

Hoje ele continua atuando na música, tocando em festas de casamento, aniversários e eventos corporativos. Mesmo quatro décadas depois do auge da discoteca, esse estilo continua sendo o ponto alto das trilhas sonoras. "Essas músicas fazem bastante falta quando não toca nos eventos. Você vê molecada de 10 anos sabendo a coreografia toda", disse o DJ.

TRIBUTO. Os jovens caprichavam no visual para curtir as noites nas discotecas – calças bocas de sino, as estampas de bolinha, a brilhantina no cabelo e os vestidos esvoaçantes. “Pessoas que não viveram essa época mas pesquisam por algum motivo acabam se apaixonando. Tem toda uma história, marcou muito. Era uma época charmosa, diferente de hoje”, disse o músico Jonas de Assumpção.

Hoje com 49 anos, ele viveu a época de ouro da discoteca em Americana. As influências o marcaram tão profundamente que ele fundou, ao lado de amigos, a banda Bee Gees Forever, que se dedica a relembrar sucessos dos irmãos Gibb, ícones daquela época.