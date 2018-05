Guns N’ Roses lança clipe de ‘It’s So Easy’ com imagens inéditas dos anos 1980

Há dois anos com parte da formação original (inclusive com passagem pelo Brasil), com a união do trio Axl Rose (voz), Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo), o Guns N’ Roses começa a celebrar seu legado. Em 2018, o grupo promove um grande resgate de Appetite For Destruction, o disco que colocou o grupo no mapa do rock mundial, lançado em 1997.

O relançamento terá todas as versões possíveis, de CD simples a uma caixa completaça com discos em vinil, com faixas raras, covers, além da música inédita Shadow of Your Love, que pode ser conferida ao final do texto.

Para aquecer o lançamento da nova versão de Appetite For Destruction, a banda colocou no ar, nesta terça-feira, 23, um novo clipe de It’s So Easy, com imagens inéditas da banda nos anos 1980.