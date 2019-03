Grupo explora gerações do choro no Juca Jazz

Criado em 2005 para interpretar diferentes gerações do choro, o grupo Primas & Bordões se apresenta gratuitamente em Americana, a partir das 20h30 desta terça-feira, na Sr Adolpho Choperia.

Com o objetivo de divulgar o estilo, que é genuinamente brasileiro, os integrantes do Primas & Bordões tem como uma das marcas os intercâmbios com chorões de diversos estilos. Foto: Divulgação

Formado por Adriano Amorim (bandolim) e Íris Cordeiro (violão 7 cordas), e com participações especiais de Xeina Barros (pandeiro) e Laércio Ilhabela (violão 6 cordas), o grupo interpreta composições dos grandes mestres do choro como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo entre outros, bem como da nova geração de Maurício Carrilho, Proveta e Pedro Amorim.

De Campinas, Adriano conta que o duo surgiu a partir de um quarteto de violão, cavaquinho, bandolim e pandeiro, com o qual eles se apresentavam em Nova Odessa. A partir do projeto, formou o Primas & Bordões com Íris, que é de Americana.

Ele conta que é a primeira vez que vão tocar com os dois convidados. “O Laércio vai fazer uma participação, apresentar duas ou três músicas. A Xeina vai fazer o pandeiro fixo”, explica.

O título do grupo vem dos termos técnicos da música. Enquanto o bordão se refere às notas mais graves, as primas significam as primeiras (no violão, as três primeiras, e menos graves). Também faz referência a um disco de 1962 de Jacob do Bandolim, que reúne clássicos do choro e duas valsinhas.

ACONTECE: O show de Primas & Bordões acontece a partir das 20h30 desta terça-feira, na Sr Adolpho Choperia, localizada na Rua Dom Bosco, 440, Vila Santa Catarina, com entrada gratuita. A casa abre às 18h.