Grupo desenvolve turnê ‘para ajudar’

O grupo Samba de Gaveta criou um projeto que alia música e solidariedade em meio às festas de final de ano. Eles criaram a “turnê solidária”, projeto com o qual disponibilizaram um pacote de dez shows em prol de instituições da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e arredores.

A ideia é articular com as prefeituras, ONGs (Organizações Não Governamentais), entidades assistenciais e até mesmo bares, restaurantes e empresas que queiram colaborar com projetos sociais. Foto: Divulgação

“Nós queremos que aqueles talentos que nos foram dados sejam multiplicados e utilizados em benefício dos mais necessitados”, afirma Sinézio Shina, porta-voz do grupo e pandeirista.

De acordo com o projeto, prefeituras, ONG’s, empresas, entidades e Samba de Gaveta se articulam e cada um fornece aquilo que dispõe: equipamentos, espaço, serviços e mobilização de pessoas.

“Dependendo do tamanho do evento é possível arrecadar entre R$ 7 mil e R$ 15 mil”, comenta Adilson Potin, o tesoureiro e percussionista do grupo.

Criado em 2012, o grupo Samba de Gaveta foi reestruturado em 2016 e faz um recorte bem específico das músicas que fizeram sucesso entre os anos de 1965 a 1985.

O grupo é composto por Ronei Carnier, no violão de seis cordas; Pedro Piezzone, no violão de 7 cordas, Sinézio Shina no padeiro, Adilson Pontin, na percussão, e por Carlinhos Carranca, no cavaquinho, teclado e flauta.