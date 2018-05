Grupo Bee Gees ganha tributo em teatro de SB

O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, vai voltar no tempo nesta sexta-feira. Ao menos na trilha sonora que será apresentada. A banda Bee Gees Forever faz um tributo aos irmãos Gibb, relembrando os maiores sucessos dos músicos australianos. O show começa às 20h, e os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50.

Foto: Divulgação

Formado por sete integrantes, o grupo Bee Gees Forever nasceu em abril de 2017 com o objetivo de reproduzir o show “One Night Only”, ocorrido em Las Vegas no ano de 1997. Nessa apresentação, os reis da discoteca levaram ao mundo uma coletânea com seus maiores sucessos, canções que serão lembradas no repertório desta noite. O público vai curtir músicas como “Stayin’ Alive”, do filme “Embalos de sábado à noite”, “Our Love” e “Massachusetts”, entre outros sucessos. Para manter a fidelidade ao show original, será respeitada a ordem de execução das músicas. A apresentação tem duração de 140 minutos.

Membro da banda, Jonas de Assumpção contou que um dos cantores do grupo, o músico Marcel Hackmann, tem uma voz tão parecida com a dos cantores originais que já foi preciso “provar” que ele não estava dublando durante uma apresentação, realizando uma capela. Isso aconteceu antes da formação do grupo cover, e os incentivou a dar início às apresentações.

Caracterização. O grupo é formado por integrantes de Americana, todos fãs de carteirinha dos Bee Gees. “Somos apaixonados pelo Bee Gees, fazemos com amor”, ressalta Assumpção. Ele explica ainda que haverá uma caracterização com roupas da época, mas o grande destaque do show é a parte musical.

Ao longo do espetáculo haverá momentos para a apresentação do histórico da banda e das canções, tornando o show bastante interativo. Haverá também a reprodução de vídeos do trio em sincronia com as músicas.

Acontece. O show One Night Only ocorre nesta sexta-feira, às 20h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.