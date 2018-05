Grupo apresenta cover do The Carpenters em Campinas

A região recebe nesta quinta-feira um tributo ao Carpenters, banda que fez enorme sucesso na década de 1970. O show “Close to you”, do grupo The Carpenters Tribute, será a partir das 21h, no Teatro Iguatemi, em Campinas. As músicas desse período são frequente tema de homenagem de bandas covers, e a realização desse tipo de espetáculo atende a uma demanda do próprio público, que até hoje ouve as canções e as apresenta às novas gerações.

Foto: Divulgação

O grupo Abba Majestat, por exemplo, já se apresentou em diversos lugares da região, como o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, e no Tivoli Shopping, dentro do projeto “Clássicos do Rock’n’Roll”, sempre garantindo casa cheia.

Na semana passada, a Bee Gees Forever se apresentou no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Músico do grupo, Jonas de Assumpção conta que a ideia de fundar uma banda com esse repertório surgiu do contato com o público em eventos, que sempre pedia a interpretação de músicas da década de 1970.

“A gente fez uma pesquisa sobre o trabalho do Bee Gees e a influência que a banda teve. Sabemos que foi muito forte e marcou a vida das pessoas”, conta Assumpção.

Meg Melo, que reproduz a voz de Karen na banda The Carpenters Tribute, explica que o público das apresentações é sempre muito variado, atraindo tanto pessoas que viveram os anos 1970 quanto gerações posteriores. “A música de hoje está um pouco escassa de qualidade. Já as canções daquela década têm história. As pessoas sempre relacionam com uma lembrança, um acontecimento que elas viveram na juventude”, aponta.

TRIBUTO. O espetáculo desta noite vai trazer os maiores hits da carreira do Carpenters. Músicas como “Rainy Days and Mondays”, “Superstar”, “Hurting Each Other”, “Goodbye to Love”, “Yesterday Once More” e “Top of the World” não podem ficar de fora do show.

“É uma apresentação para os fãs mesmo, que vão conhecer toda as canções que vamos tocar”, convida a vocalista. A banda é composta por diversos músicos que executam ao vivo os acordes das versões originais da maneira mais fiel possível. O espetáculo conta ainda com projeções e figurinos dos anos 1970, que prometem uma verdadeira viagem no tempo ao público.

Acontece. O show “Close to you” ocorre nesta quinta-feira, às 21h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.