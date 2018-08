Garapa Fest reúne três bandas autorais neste sábado

Com riffs sujos, reverberantes e atmosfera do rock alternativo dos anos 80 e 90 influenciando sua autoralidade, o Sky Down é a atração de fora da região do Garapa Fest, que terá sua quarta edição hoje, na Estação Cultura, em Americana. O grupo de Santo André se apresentará pela primeira vez na cidade e compõe o line up com a americanense The Midnight Sun e a sumareense Desordia.

Foto: Divulgação

Formada em 2011, o power trio Sky Down, composto por Caio Felipe (guitarra e voz), Amanda Buttler (baixo) e André Arvore (bateria) saiu neste mês para uma turnê por Goiânia, Uberlândia, Rio de Janeiro e Americana para apresentar faixas do seu próximo disco, em fase final de gravação. Os singles já divulgados, inclusive com vídeos, demonstram forte influência no grunge e noise, com remissão a bandas como Sonic Youth, Stone Roses e Nirvana.

“Nós gostávamos do som deles quando tocamos juntos em São Paulo e tivemos oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Ficamos bem amigos depois disso”, conta Leonardo Cucatti, guitarrista da banda Derrota e membro do Coletivo Garapa, que organiza o festival.

A partir da sonoridade da banda da Grande São Paulo, os dois outros grupos foram selecionados. Fundada neste ano, a Desordia transita entre progressivo, grunge, hardcore, new metal e punk. As canções contam histórias reais baseadas nas experiências de vida cotidianas.

Com três anos de existência, a Midnight Sun classifica-se como “um choque de estilos”, colocando metal, funk rock, punk rock, pop rock e rock alternativo no caldeirão de onde se serve para definir sua personalidade.

“É válido o convite para tocar porque, de repente, eles passam a fazer parte do coletivo, passam a se inteirar mais do que acontece no coletivo (…) E a gente achou que a sonoridade tinha um pouco a ver com o Sky Down, para que o som ficasse semelhante, não destoasse tanto”, explica Leonardo, ao ser questionado sobre a proximidade das duas bandas da região com a cena americanense e o Garapa.

O festival contará também com exposições de arte, comidas veganas, exposição de zines e bar no local. A discotecagem será realizada por Nathalia Oliveira, guitarrista da banda Derrota.

ACONTECE: O Garapa Fest ocorre a partir das 18h, na Estação Cultura, localizada na Avenida Dr. Antônio Lobo, 196, Centro, Americana. A entrada é gratuita.