Festival traz bandas de indie rock para Americana

A Estação Cultura de Americana recebe nova edição do “Garapa Fest” neste domingo. O evento gratuito é realizado pelo Coletivo Garapa, que visa promover o intercâmbio artístico e a divulgação das bandas de rock independentes do circuito “019”. Participam desta edição das bandas locais Derrota e Organa, e o grupo paulistano Der Baum. Os shows ocorrem a partir das 17h. Além das apresentações, o evento conta com o lançamento da segunda edição do fanzine “O Moedor”, desenvolvido pelo próprio coletivo, e exposições de arte e itens musicais.

Desde a primeira edição, a intenção do Coletivo Garapa é não só promover as bandas locais, como também a troca de experiências entre os músicos, trazendo um convidado de fora da região. Assim surgiu o convite ao Der Baum, grupo do ABC paulista, que está em atividade desde 2014. A banda, cujo nome significa “a árvore” no idioma alemão, apresenta sonoridade baseada em referências do pós-punk e new wave. Atualmente, integram o grupo os músicos Fernanda Gamarano (guitarra e vocal), Ian Veiga (teclado e vocal), Vanessa (baixo e vocal) e César (bateria e vocal). Foto: Divulgação

O Der Baum traz a Americana show com o repertório do seu novo álbum, “Guarujá Nights”, inspirado no game “Miami Nights 1984”. O trabalho foi lançado pelo selo Howllin Records e tem produção do músico Chuck Hipolito (Vespas Mandarinas). As faixas refletem sobre as relações virtuais e as reações ao mundo contemporâneo. Deste álbum, o grupo já lançou os singles “#semfiltro” e “Para Inglês Ver”.

Completam a programação da noite o show da banda local Derrota, de post-rock instrumental, que está em atividade desde 2012. Formam o grupo os músicos Leonardo Cucatti (guitarra), Jesse Oliveira (guitarra), Nathalia Motta Oliveira (guitarra), Eduardo Camargo (baixo) e Marcel (bateria). Já a banda Organa foi fundada no ano passado, e é formada por Caio Negro (voz e guitarra), Renan Covolan (voz e guitarra), Bruno Nazo (baixo) e Nara Maciel (bateria). A banda apresenta seu repertório autoral, baseado na mistura de influências de seus integrantes. O objetivo das músicas é transmitir mensagens positivas e de alta relevância pessoal e social.

ACONTECE: O “Garapa Fest” ocorre neste domingo, a partir das 17h. A entrada é gratuita. A Estação Cultura fica na Avenida Doutor Antônio Lobo, 196, Centro.