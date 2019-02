Festival reúne grandes nomes do rap em Limeira

Foto: Divulgação

Levantando a bandeira das diversidades e buscando resgatar uma “efervescência cultural” do hip hop no interior, o rapper hortolandense Crônica Mendes traz para Limeira, neste domingo, o festival “Hip Hop em Ação”, com nomes de destaque no cenário nacional, como Sandrão, do RZO, Cris, do SNJ e o grupo Realidade Cruel. Com entrada franca, o evento também terá uma “batalha de barbeiros”, com cortes gratuitos.

O festival chega à sua terceira edição, a segunda em Limeira – uma delas ocorreu na Capital. Além dos três citados, se apresentarão Crônica Mendes, Bivolt, Helena Ramos, WGI (Consciência Humana), Carta 1, Banda Lã, Black 90, Aprimore, KZO, Rodrigo Short e Fattos. “É um momento de provocar a cultura hip hop pelo interior, porque o interior paulista tem uma representatividade e uma importância histórica no cenário nacional e grandes nomes do rap são do interior de São Paulo, desde a cidade de Hortolândia, que é a minha cidade, Sumaré, Campinas, Piracicaba, Jundiaí e Limeira. Sempre tiveram grandes eventos de hip hop nesses municípios”, afirma Crônica.

Ele conta que buscou equidade em número de atrações femininas e masculinas. “É um grande passo que a gente vem dando dentro de um movimento machista como o rap, que é reflexo da sociedade brasileira, que é machista e em sua grande parte homofóbica, embora a gente tenha alcançado grandes metas na quebra dessas ideias”, explica, acrescentando que entre outras bandeiras estão a luta contra a violência, as drogas, racismo, intolerância, o feminicídio. “O hip hop sempre esteve do lado do povo, sempre militou, entreteu, provocou, sempre fez grandes transformações nas periferias do Brasil inteiro. Através da cultura hip hop, através da cultura periférica, podemos mudar o quadro social nas periferias para que a gente possa visualizar um futuro melhor para nossa juventude”, ressalta.

AÇÃO SOCIAL. Apesar da entrada ser gratuita, a organização pede a doação de um quilo de alimento para a formação de cestas básicas, que serão doadas a pessoas em vulnerabilidade social. “Não é só um encontro musical. É para também celebrar a solidariedade, a cidadania, o amor ao próximo, os nossos deveres e os nossos direitos”, finaliza crônica.

Acontece. O evento Hip Hop em ação vai ocorrer a partir das 14h deste domingo, na Hípica de Limeira, localizada no km 4,9 da Via Antônio Cruanes.

A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de um quilo de alimento para ação social.