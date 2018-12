Festival reúne bandas de rock em Campinas

O projeto Rock na Concha ganha mais uma edição na Concha Acústica do Taquaral neste sábado e domingo, das 13h às 21h30. Promovido pelo coletivo Central do Rock, o evento terá como parte de seu line-up bandas com mais de uma década de carreira, como Kamala, Linguachula e Cardiac.

Foto: Divulgação

Também estão previstas apresentações de Ragar, Cavaleiro Dragão, Killah!, Drakula, Doctor Mars, Satanagem, Footstep, Davi e os Jones, Maiakoviski e Valveline. O evento oferece, ainda, food trucks, bebidas variadas e exposições.

Os campineiros do Linguachula agregam a experiência da cena dos anos 1990, de lançamento de material pela Banguela Records, selo de início de carreira dos Raimundos, e apresentação no Abril Pro Rock, em 1996. O trio é formado por De (guitarra e vocal), Victor Coutinho (baixo) e Adriano Caetano (bateria). Também de Campinas, a Cardiac mistura rock, post-hardcore, hardcore e metal. Com 11 anos de carreira, o grupo lançou neste ano o disco “Equilíbrio”, produzido por Rodrigo Couto e gravado no Estúdio Casa 39. O quarteto reúne Jura Sales (vocal), Renne Duarte (baixo), Gustavo Ramos (guitarra) e Rodrigo Couto (bateria).

Já o Kamala soma 15 anos e meio de estrada. Formada por Raphael Olmos (guitarra e vocais), Allan Malavasi (baixo e vocais) e Isabela Moraes (bateria), eles têm seis álbuns, o último deles, “Eyes Of Creation”, lançado neste ano. Na bagagem também trazem uma turnê à Europa em 2015.

Músicos da RPT (Região do Polo Têxtil), entre eles os da banda americanense Davy e os Jones, que traz sons autorais, misturando country, rockabilly, punk, dentre outras vertentes do rock, também integram o evento. Em suas letras, cantadas em português, os músicos abordam temas fictícios e histórias baseadas em fatos ocorridos no interior de São Paulo. Para 2019, programam a gravação do primeiro álbum.

GRAVAÇÃO

A organização do evento também informou que vai lançar uma coletânea com as bandas participantes desta edição a ser lançada em 2019.

ACONTECE

O Rock na Concha vai ser realizado gratuitamente neste sábado e domingo, das 13h às 21h30, na Concha Acústica do Taquaral, localizada na Avenida Dr. Heitor Penteado, s/n, Taquaral, em Campinas.