Festival Nova Canção abre portas para música autoral

Grandes nomes da Música Popular Brasileira foram descobertos nos festivais de música. O público pôde assistir, por meio das televisões em preto e branco da década de 1960, o nascimento do sucesso de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Jair Rodrigues e Chico Buarque. Além de ser uma oportunidade a artistas, os festivais também contribuíam para a formação de um público amante da música.

Foto: Divulgação

Com os olhos voltados para esses dois objetivos – abrir as portas para artistas e formar público – Nova Odessa realiza seu primeiro festival de música competitivo. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, a Praça dos Três Poderes vai receber o “Nova Canção – Festival de Música Popular”. Serão apresentadas, entre hoje e amanhã, 20 canções originais e inéditas. A final do Festival ocorre no domingo, premiando as músicas que a comissão de jurados considerar as melhores. A Diretoria de Cultura e Turismo prevê um público de 5 mil pessoas em cada dia do evento.

Todas as noites serão encerradas com apresentações de artistas convidados. Nesta sexta-feira, o fechamento ficará a cargo da Banda Abrasoul. No sábado, haverá uma dobradinha entre os músicos Marcelo Neves e Jadher. O Festival será encerrado com um show de Zé Alexandre, velho parceiro de Oswaldo Montenegro em canções como “Bandolins”, que divide o palco com os músicos Bilora e Sandro Livahck.

A escolha das músicas foi feita por um grupo de jurados que se pautou pela qualidade e originalidade das canções. A seleção foi eclética, com ritmos como rock, MPB, rap e reggae. “Temos muito espaço para o cover, mas há poucas oportunidades para os artistas mostrarem música autoral na região. Até pela quantidade de inscrições para participar, foram 127 no total, percebemos isso”, disse Livahck.

Acontece. O Nova Canção – Festival de Música Popular acontece nesta sexta, sábado e domingo, às 19h, com apresentações a partir das 20h. A Praça dos Três Poderes fica na Avenida João Pessoa, sem número, no Centro.