Festival faz ‘vaquinha’ para ajudar guitarrista

Uma das características mais fortes do cenário do rock independente é a união entre os artistas. E essa união continua forte ainda hoje no cenário nacional. Prova disso é a edição da “Hup Fest” deste sábado, em Americana.

O evento promovido pela banda local Hurry Up, que visa promover o intercâmbio entre artistas independentes, terá sua arrecadação revertida para o tratamento de câncer do guitarrista Leon Martinez, da banda paulistana Dinamite Club. Foto: Leandro Asai / Divulgação

O evento contará com show do grupo da capital, da banda Horace Green, também de São Paulo, e das americanenses The 900 e Hurry Up, anfitriões da festa. As apresentações começam a partir das 20h, no Centro Cultural Família José.

O Dinamite Club foi formado em 2010 e é integrada, além de Martinez, pelos músicos Bruno Peras (voz e baixo), Márcio Rodrigues (guitarra) e Eric Matern (bateria). Para definir sua sonoridade, eles usam a frase “muito pop pro punk e muito punk pro pop”. No ano passado, eles lançaram o seu segundo álbum de estúdio, “Nós Somos Tudo o Que Temos”, pela gravadora HBB Records.

Pela cura. Porém, a empolgação do lançamento foi surpreendida no fim de 2017 pelo diagnóstico do câncer na língua do guitarrista Leon Martinez, de apenas 28 anos. O tumor, de nome científico Carcionma Espinocelular, é bastante complexo e traz o risco da perda total da língua, além de outras consequências impactantes.

Para conseguir bancar os altos gastos dos tratamentos, como quimioterapia e outras ações alternativas, foi criado um site de financiamento coletivo para os interessados em ajudá-lo, que pode ser acessado no endereço www.vakinha.com.br/vaquinha/leon-contra-o-cancer-juntos-somos-a-cura.

Acontece:

As bandas Dinamite Club, Horace Green, The 900 e Hurry Up tocam neste sábado, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 10. O Centro Cultural Família José fica na Rua Carlos Gomes, 231, Centro.