Festival homenageia grandes nomes da MPB

Foto: Divulgação

A sexta edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira, que começa nesta terça-feira em Campinas, vai homenagear dois importantes compositores brasileiros: Ernani Aguiar e Guinga.

Serão cinco dias de atividades gratuitas e abertas a toda a comunidade. Os participantes terão oportunidade de interação com os compositores homenageados, participando de um bate-papo com eles, ou de concertos nos quais as suas obras serão executadas e posteriormente comentadas.

O público poderá ouvir Guinga tocar junto com a OSCM (Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas) e Ernani regendo-a ao interpretar uma de suas obras.

Também haverá a Mostra Musical Beneficente no Centro Infantil Boldrini e a distribuição de mudas no concerto que encerra o festival.

Compositor, regente, professor e pesquisador, Ernani Aguiar é professor de regência da Escola de Música da UFRJ e do Instituto Villa-Lobos da Universidade do Rio de Janeiro desde 1987. Também ministra cursos de regência no Brasil e no exterior.

Guinga atuou como violonista com vários artistas renomados como Clara Nunes, Beth Carvalho, Alaíde Costa, João Nogueira e Cartola. Teve várias de suas músicas gravadas por Elis Regina, Cauby Peixoto, Chico Buarque, Ivan Lins, Leila Pinheiro e Ronnie Von. Tem dez discos gravados.

O evento tem parceria com o Instituto CPFL, Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, a Secretaria de Cultura de Campinas e também a OSCM. Confira a programação.