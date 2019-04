Festival busca mesclar jovens promessas com nomes da velha guarda

Foto: Ronny Reis - Divulgação

Tanto os artistas locais quanto grupos visitantes de destaque dão o tom da programação da 3ª edição do Juca Jazz Festival, que começa nesta terça-feira, em Americana. Jazz, blues, choro, música erudita e flamenco estão entre os estilos que serão abordados em shows, workshop e master class.

“[O jazz] ganhou o mundo, por expressar de forma autêntica e envolvente o canto da liberdade. No Brasil, o choro, a bossa nova, frevo e mesmo o autêntico samba são as mais fortes expressões dessas influências e confluências”, avalia Juarez Godoy, idealizador e organizador do festival.

Pela primeira vez em Americana, o Água de Vintém abre o festival nesta terça-feira – Dia Nacional do Choro. O grupo é formado por músicos que já se apresentaram nos principais espaços culturais do país e importantes programas televisivos.

“Teremos artistas que já se apresentaram na cidade e voltam para engrandecer o festival. Além disso, teremos a participação sempre importantíssima da Orquestra Sinfônica de Americana, sob a regência de Álvaro Peterlevitz, Corda Coral de Americana, sob a regência de Ana Paula Rotger e da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, sob a regência de Jair dos Santos. Como convidado especial, temos o saxofonista Samuel Pompeo”, adianta Juarez.

PROGRAMAÇÃO

23/04

Água de Vintém

Clássicos do choro

Local: John Gow Irish Pub – A partir das 18h, show às 20h30

Jazztilaria

Versão jazz de clássicos do pop e rock

Local: Sr. Adolpho Choperia – A partir das 18h, show às 20h30

Workshop

Com o saxofonista Samuel Pompeo e a Orquestra Sinfônica de Americana

Local: Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos” – Auditório CCL – 20h

Felipe Salvego

Show com guitarra e voz com influências da MPB, rock, blues e jazz

Local: Kalango Cervejaria – A partir das 17h30, show às 20h30

Jazz em Família

Mãe e filho trazem standards do jazz com voz e violão

Local: Espaço Gnu – A partir das 18h, show às 20h30

Juca Jazz Na Praça

Música e artesanato

Local: Praça José Rampazzo, Coreto do Jardim São Paulo – Rua das Figueiras, 725 – 10h às 18h

Master Class

Laércio Ilhabela

Local: Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos” – Auditório CCL – 20h

Jazz Day

Corda Coral, Samuel Pompeo, Orquestra Sinfônica de Americana e DJs

Local: Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase – A partir das 18h, com concerto às 20h30.

