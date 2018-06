Festa Privada resgata ‘origens’ do evento de rock independente

A Festa Privada, evento independente com mais de 20 anos de história em Americana, ocorre em nova edição neste sábado. Com o título “De Volta às Origens”, a festa visa recriar o clima underground entre os roqueiros da cidade. O evento contará com shows das bandas locais The 900 e Sexo, que apresentam novos trabalhos em seus repertórios. As atrações ocorrem no Espaço Cultura Tattoo & Piercing, a partir das 20h.

Foto: Divulgação

Em atividade desde 2005, a banda The 900 traz para a Festa Privada o seu novo trabalho, o EP “Antinatural”, no qual o grupo assume as influências da música eletrônica. O trabalho dá continuidade ao disco “Automático” (2014), no qual o rock era quem regia a identidade.

Já o Sexo, com som mais carregado de influências do punk rock e grunge, está na estrada desde 2011. A banda apresentou este ano o álbum “Loco”, que traz a faixa “Eu Quis”. A música já tem clipe disponível no Youtube e fez o grupo ser pré-selecionado para participar do concurso EDP Live Bands.

Completando 23 anos em 2018, a Festa Privada conquistou destaque no cenário underground por abrir portas no cenário nacional e internacional. O evento tanto dá espaço aos grupos rock visitarem Americana e região, como também valoriza os grupos da cidade a mostrarem seus trabalhos.

Pelos palcos do evento itinerante, já passaram atrações como Planet Hemp, Ratos de Porão, Garage Fuzz, Muzzarelas, Autoramas, Dead Fish, Mukeka di Rato, Fresno, Matanza, Forgotten Boys, e as internacionais The Lurkers (Inglaterra) Mad Ball (EUA), Vitamin X (Holanda), GBH (UK), The Queers (EUA), entre outras.

ACONTECE: A “Festa Privada – De Volta as Origens” ocorre neste sábado, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 5. O Espaço Cultura Tattoo & Piercing fica na Praça Antonio Faé, 811, Vila Jones.