Festa do Peão de Americana divulga programação

A organização da Festa do Peão de Americana anunciou nesta quinta-feira (21) a grade de programação da 33ª edição, que ocorre entre os dias 14 a 23 de junho.

Serão sete noites de festa, que iniciam a partir de 14 de junho, com shows de Marília Mendonça e Wesley Safadão. No dia 15 sobem ao palco Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e Dennis DJ. No primeiro “Domingo da Família São Vicente”, que terá ingressos a preços populares, o encontro será entre Luan Santana e Fernando e Sorocaba.

A segunda semana de atividades da Festa do Peão de Americana inicia mais cedo, na quarta-feira, dia 19, véspera de feriado de Corpus Christi, com shows de Gusttavo Lima e Ferrugem. Descanso na quinta-feira para tudo começar novamente no dia 21, sexta-feira, com Felipe Araújo, Gabriel Diniz e Raça Negra. No sábado (22) é a vez de Jorge e Mateus, Alok e, pela primeira vez em Americana, Kevinho.

A Festa do Peão de Americana termina no dia 23 com os shows de Cesar Menotti e Fabiano e Chitãozinho e Xororó.

Programação da 33ª Festa do Peão de Americana:

Dia 14

Marília Mendonça

Wesley Safadão

Dia 15

Zé Neto e Cristiano

Gustavo Mioto

Dennis DJ

Dia 16 – Domingo da Família São Vicente

Luan Santana

Fernando e Sorocaba

Dia 19

Gusttavo Lima

Ferrugem

Dia 21

Felipe Araújo

Gabriel Diniz

Raça Negra

Dia 22

Jorge e Mateus

Alok

Kevinho

Dia 23

Cesar Menotti e Fabiano

Chitãozinho e Xororó

Os ingressos já estão a venda pelo site www.totalacesso.com e no Clube dos Cavaleiros de Americana. Os demais pontos de venda serão divulgados em breve no www.festadopeaodeamericana.com.br.