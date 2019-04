Festa de São Jorge inicia 2ª semana de atrações

Foto: Divulgação

A Festa do Padroeiro da Paróquia São Jorge, em Nova Odessa, recomeça nesta sexta-feira, com bingo e serviço de bar e cozinha, e segue até o dia 27 de abril, com entrada gratuita. No sábado, a atração é o cantor Marcus Moreno. Marcus lançou neste ano sua carreira solo e agora é acompanhado por uma banda country.

“Tenho projetos novos, uma turnê em 2019, e temos também vários shows pela região nos próximos meses, inclusive na paróquia”, explica o artista. Em maio, a parceria do cantor com a banda será marcada pelo lançamento de um DVD.

Tradicional em Nova Odessa, a Festa de São Jorge tem como novidade deste ano um jantar com arroz carreteiro na celebração pascal, no dia 20 de abril, às 21h.

“Na sexta temos shows de prêmios, no sábado temos show, quermesse, barraca, serviços de bar e de cozinha. Todos os domingos temos almoço. Aqui no São Jorge a gente tem almoço todo domingo já há quatro anos. E à noite, a gente tem o pastel com o serviço de bar”, detalha o Padre Itamar Gonçalves.

PROGRAMAÇÃO

Sextas-feiras

12 e 26 de abril

20h00 Show de prêmios (bingo) com serviço de bar e cozinha

Domingos

14, 21 e 28 de abril

12h00 Almoço

18h00 Noite do Pastel

13 de abril

19h30 Quermesse e show com Marcus Moreno

20 de abril

21h00 Jantar Pascal com arroz carreteiro

27 de abril